При нападении на вокзале Гамбурга пострадали 18 человек

Число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале Гамбурга в Германии увеличилось до 18. Об этом сообщает телеканал NDR.

Полиция Гамбурга задержала 39-летнюю женщину по делу о нападении на вокзале

Ранее стало известно, что на вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, пострадали как минимум 12 человек. Правоохранители задержали подозреваемую в преступлении 39-летнюю женщину.

«Пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения», - говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что у шести пострадавших серьезные ранения, у восьми человек - легкие.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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