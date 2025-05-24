При нападении на вокзале Гамбурга пострадали 18 человек

Ранее стало известно, что на вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, пострадали как минимум 12 человек. Правоохранители задержали подозреваемую в преступлении 39-летнюю женщину.

«Пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения», - говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что у шести пострадавших серьезные ранения, у восьми человек - легкие.

