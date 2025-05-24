При нападении на вокзале Гамбурга пострадали 18 человек
24 мая 202502:26
Число пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале Гамбурга в Германии увеличилось до 18. Об этом сообщает телеканал NDR.
Ранее стало известно, что на вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, пострадали как минимум 12 человек. Правоохранители задержали подозреваемую в преступлении 39-летнюю женщину.
«Пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения», - говорится в сообщении.
Телеканал уточнил, что у шести пострадавших серьезные ранения, у восьми человек - легкие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru