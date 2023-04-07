Лавров: переговоры с Украиной состоятся только на основе учета интересов России

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине возможны лишь на основе учета интересов и озабоченностей России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместный пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

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Лавров напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога.

Он также отметил, что Москва на протяжении многих лет предлагала обсудить свои озабоченности на переговорах с западными партнерами, в том числе с Североатлантическим альянсом, но эти предложения были проигнорированы.

Ранее Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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