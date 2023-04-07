Лавров: переговоры с Украиной состоятся только на основе учета интересов России

Лавров напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога.

Он также отметил, что Москва на протяжении многих лет предлагала обсудить свои озабоченности на переговорах с западными партнерами, в том числе с Североатлантическим альянсом, но эти предложения были проигнорированы.

Ранее Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН»

