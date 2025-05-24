СМИ: В США более 100 сотрудников СНБ отправлены в административный отпуск
Администрация США отправила в административный отпуск более ста сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Об этом сообщает CNN.
«Примерно в 16.20 (23.20 мск) глава аппарата Совета... Брайан Маккормак разослал электронное письмо, в котором сообщил отстраненным сотрудникам, что у них есть 30 минут, чтобы освободить рабочие места», – отмечает телеканал.
Отсутствовавшие в этот день работники могли договориться о подходящем времени, чтобы забрать вещи и сдать устройства.
Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио проведет масштабную реформу СНБ и наполовину сократит его штат, передав многие из полномочий СНБ Госдепартаменту и Пентагону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru