СМИ: В США более 100 сотрудников СНБ отправлены в административный отпуск

«Примерно в 16.20 (23.20 мск) глава аппарата Совета... Брайан Маккормак разослал электронное письмо, в котором сообщил отстраненным сотрудникам, что у них есть 30 минут, чтобы освободить рабочие места», – отмечает телеканал.

Отсутствовавшие в этот день работники могли договориться о подходящем времени, чтобы забрать вещи и сдать устройства.

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио проведет масштабную реформу СНБ и наполовину сократит его штат, передав многие из полномочий СНБ Госдепартаменту и Пентагону.

