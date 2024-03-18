«Блестящая победа»: Путин побил рекорд на выборах президента, Запад негодует

В России завершилось трехдневное голосование на выборах президента. Владимир Путин набирает 87,33% голосов после обработки 99,52% бюллетеней. 

В России завершилось голосование на выборах президента, которые впервые прошли в трехдневном формате с 15-17 марта.

Результаты голосования после обработки 99,52% бюллетеней таковы:

Владимир Путин – 87,33%;

Николай Харитонов — 4,3%;

Владислав Даванков — 3,81%;

Леонид Слуцкий — 3,20%.

Явка избирателей, по предварительным данным, составила 74,22%, сообщает ЦИК.

Более 87% голосов – это рекордный уровень поддержки на президентских выборах в истории России. Предыдущий рекорд установил Владимир Путин на выборах в 2018 году, набрав 76,69%.

«От 80 и выше»: Социологи ожидают рекордные для Путина выборы

Соперники Путина уже признали его победу. Еще накануне вечером кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что предварительные итоги выборов не вызывают сомнений.

«И до этого итоги не вызывали сомнений. Я видел поддержку регионов. Без сомнений, лидер - это Владимир Владимирович Путин. Для нас важно, что мы смогли донести программу партии, что десятки тысяч людей присоединились к нам», - сказал он журналистам.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов отметил, что в ходе выборов российский народ как никогда продемонстрировал международному сообществу, как можно сплотиться.

А Леонид Слуцкий (ЛДПР) указал, что Путин одержал победу с историческим результатом. Он добавил, что сейчас ведется работа над выявлением возможных нарушений. По его словам, пока зафиксированы «очень незначительные шероховатости».

Уже 100% протоколов обработали в ДНР, там Владимир Путин набирает 95,23% голосов. В ЛНР, где также посчитали 100% — 94,12%, в Херсонской области — 88,12%. В Запорожской области обработали 90,29% протоколов, там Путин набирает 92,95%.

Рекордсменом по уровню поддержки стала Чечня, там Владимир Путин 98,99% голосов после обработки всех протоколов.

Активно россияне голосовали в этот раз и в онлайн-формате. Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 94%, сообщает Минцифры РФ. Всего в ДЭГ проголосовали 4,4 млн человек. В Москве в первый день голосования сформировалась электронная очередь из-за большого количества желающих отдать свой голос.

Что касается нарушений и «шероховатостей», сотрудники МВД России возбудили 33 уголовных дела по факту проноса на участки проведения голосования красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

ВЦИОМ: Путин может набрать 82% голосов на выборах

Всего в период президентских выборов возбуждено 61 уголовное дело. Из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ОБВИНЕНИЯ

Выявленные нарушения не омрачили рекордную победу действующего главы государства. Одним из первых Владимира Путина поздравил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Поздравляю В.В.Путина с блестящей победой на выборах Президента России!», - написал он в Telegram-канале.

Позднее к поздравлениям подключились лидеры дружественных стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил «братский народ и Владимира Путина с необычайной победой».

К поздравлениям присоединился и лидер Никарагуа Даниэль Ортега.

«В эти времена нестабильности на планете, где нам всем не хватает мира, взаимопонимания, радости и доброй воли, мы празднуем вашу победу как вклад в необходимую стабильность для человечества», - сообщил он.

Среди поздравивших Путина с победой на выборах — правительство Кубы, глава Боливии, а также Папа Римский. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также уже направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отказался поздравлять Путина с победой на выборах главы государства. Министерство иностранных дел Польши выступило с утверждением, что выборы в России якобы нельзя считать законными, свободными и честными. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также сказал, что условия, при которых прошло голосование, не соответствуют законам.

Как писала газета The Telegraph, глава Минобороны Британии обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он «украл выборы». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения Британии.

«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали», —заключила она.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА

Реакция западных стран на российские выборы президента была ожидаемой, заявил кандидат в президенты и действующий лидер России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в своем избирательном штабе.

Путин: Вряд ли кто-то хочет третьей мировой войны

В своем выступлении он затронул наиболее важные вопросы на сегодняшний день. Так, он допустил создание «санитарной зоны» на Украине, чтобы обезопасить регионы России, которые в последнее время активно атакуются Киевом беспилотниками. Об этом он Путин заявил, отвечая на вопрос о возможности присоединения Харьковской области.

По словам главы государства, «санитарная зона» должна быть такой глубины, чтобы её не могли преодолеть современные средства поражения иностранного производства.

Атаки на приграничные регионы РФ продолжаются и сейчас, но ВСУ несут потери «под 100%», заявил Путин. По его оценке, инициатива в СВО полностью принадлежит России, ВС РФ ведут уже «чуть больше, чем активную оборону».

Он еще раз подчеркнул, что Россия выступает за мирные переговоры, но только не из-за того, что «у противника патроны кончаются».

В случае полномасштабного конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсом мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, сообщил действующий глава государства Владимир Путин. По его словам, вряд ли кто-то в этом заинтересован. Так президент ответил на вопрос, насколько вероятен полномасштабный конфликт между РФ и НАТО.

Владимир Путин заявил, что работает в интересах российского народа и поблагодарил избирателей за поддержку.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ГолосованиеВыборы Президента РоссииВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры