«Блестящая победа»: Путин побил рекорд на выборах президента, Запад негодует

Соперники Путина уже признали его победу. Еще накануне вечером кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что предварительные итоги выборов не вызывают сомнений.

«И до этого итоги не вызывали сомнений. Я видел поддержку регионов. Без сомнений, лидер - это Владимир Владимирович Путин. Для нас важно, что мы смогли донести программу партии, что десятки тысяч людей присоединились к нам», - сказал он журналистам.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов отметил, что в ходе выборов российский народ как никогда продемонстрировал международному сообществу, как можно сплотиться.

А Леонид Слуцкий (ЛДПР) указал, что Путин одержал победу с историческим результатом. Он добавил, что сейчас ведется работа над выявлением возможных нарушений. По его словам, пока зафиксированы «очень незначительные шероховатости».

Уже 100% протоколов обработали в ДНР, там Владимир Путин набирает 95,23% голосов. В ЛНР, где также посчитали 100% — 94,12%, в Херсонской области — 88,12%. В Запорожской области обработали 90,29% протоколов, там Путин набирает 92,95%.

Рекордсменом по уровню поддержки стала Чечня, там Владимир Путин 98,99% голосов после обработки всех протоколов.

Активно россияне голосовали в этот раз и в онлайн-формате. Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 94%, сообщает Минцифры РФ. Всего в ДЭГ проголосовали 4,4 млн человек. В Москве в первый день голосования сформировалась электронная очередь из-за большого количества желающих отдать свой голос.

Что касается нарушений и «шероховатостей», сотрудники МВД России возбудили 33 уголовных дела по факту проноса на участки проведения голосования красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.