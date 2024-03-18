«Блестящая победа»: Путин побил рекорд на выборах президента, Запад негодует
В России завершилось трехдневное голосование на выборах президента. Владимир Путин набирает 87,33% голосов после обработки 99,52% бюллетеней.
В России завершилось голосование на выборах президента, которые впервые прошли в трехдневном формате с 15-17 марта.
Результаты голосования после обработки 99,52% бюллетеней таковы:
Владимир Путин – 87,33%;
Николай Харитонов — 4,3%;
Владислав Даванков — 3,81%;
Леонид Слуцкий — 3,20%.
Явка избирателей, по предварительным данным, составила 74,22%, сообщает ЦИК.
Более 87% голосов – это рекордный уровень поддержки на президентских выборах в истории России. Предыдущий рекорд установил Владимир Путин на выборах в 2018 году, набрав 76,69%.
Соперники Путина уже признали его победу. Еще накануне вечером кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что предварительные итоги выборов не вызывают сомнений.
«И до этого итоги не вызывали сомнений. Я видел поддержку регионов. Без сомнений, лидер - это Владимир Владимирович Путин. Для нас важно, что мы смогли донести программу партии, что десятки тысяч людей присоединились к нам», - сказал он журналистам.
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов отметил, что в ходе выборов российский народ как никогда продемонстрировал международному сообществу, как можно сплотиться.
А Леонид Слуцкий (ЛДПР) указал, что Путин одержал победу с историческим результатом. Он добавил, что сейчас ведется работа над выявлением возможных нарушений. По его словам, пока зафиксированы «очень незначительные шероховатости».
Уже 100% протоколов обработали в ДНР, там Владимир Путин набирает 95,23% голосов. В ЛНР, где также посчитали 100% — 94,12%, в Херсонской области — 88,12%. В Запорожской области обработали 90,29% протоколов, там Путин набирает 92,95%.
Рекордсменом по уровню поддержки стала Чечня, там Владимир Путин 98,99% голосов после обработки всех протоколов.
Активно россияне голосовали в этот раз и в онлайн-формате. Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 94%, сообщает Минцифры РФ. Всего в ДЭГ проголосовали 4,4 млн человек. В Москве в первый день голосования сформировалась электронная очередь из-за большого количества желающих отдать свой голос.
Что касается нарушений и «шероховатостей», сотрудники МВД России возбудили 33 уголовных дела по факту проноса на участки проведения голосования красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
Всего в период президентских выборов возбуждено 61 уголовное дело. Из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ОБВИНЕНИЯ
Выявленные нарушения не омрачили рекордную победу действующего главы государства. Одним из первых Владимира Путина поздравил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Поздравляю В.В.Путина с блестящей победой на выборах Президента России!», - написал он в Telegram-канале.
Позднее к поздравлениям подключились лидеры дружественных стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил «братский народ и Владимира Путина с необычайной победой».
К поздравлениям присоединился и лидер Никарагуа Даниэль Ортега.
«В эти времена нестабильности на планете, где нам всем не хватает мира, взаимопонимания, радости и доброй воли, мы празднуем вашу победу как вклад в необходимую стабильность для человечества», - сообщил он.
Среди поздравивших Путина с победой на выборах — правительство Кубы, глава Боливии, а также Папа Римский. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также уже направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отказался поздравлять Путина с победой на выборах главы государства. Министерство иностранных дел Польши выступило с утверждением, что выборы в России якобы нельзя считать законными, свободными и честными. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также сказал, что условия, при которых прошло голосование, не соответствуют законам.
Как писала газета The Telegraph, глава Минобороны Британии обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он «украл выборы». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения Британии.
«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали», —заключила она.
ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА
Реакция западных стран на российские выборы президента была ожидаемой, заявил кандидат в президенты и действующий лидер России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в своем избирательном штабе.
В своем выступлении он затронул наиболее важные вопросы на сегодняшний день. Так, он допустил создание «санитарной зоны» на Украине, чтобы обезопасить регионы России, которые в последнее время активно атакуются Киевом беспилотниками. Об этом он Путин заявил, отвечая на вопрос о возможности присоединения Харьковской области.
По словам главы государства, «санитарная зона» должна быть такой глубины, чтобы её не могли преодолеть современные средства поражения иностранного производства.
Атаки на приграничные регионы РФ продолжаются и сейчас, но ВСУ несут потери «под 100%», заявил Путин. По его оценке, инициатива в СВО полностью принадлежит России, ВС РФ ведут уже «чуть больше, чем активную оборону».
Он еще раз подчеркнул, что Россия выступает за мирные переговоры, но только не из-за того, что «у противника патроны кончаются».
В случае полномасштабного конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсом мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, сообщил действующий глава государства Владимир Путин. По его словам, вряд ли кто-то в этом заинтересован. Так президент ответил на вопрос, насколько вероятен полномасштабный конфликт между РФ и НАТО.
Владимир Путин заявил, что работает в интересах российского народа и поблагодарил избирателей за поддержку.
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