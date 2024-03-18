Путин: Вряд ли кто-то хочет третьей мировой войны
18 марта 202406:18
В случае полномасштабного конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсом мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, сообщил журналистам действующий глава государства Владимир Путин.
По его словам, вряд ли кто-то в этом заинтересован. Так президент ответил на вопрос, насколько вероятен полномасштабный конфликт между РФ и НАТО.
Ранее Путин заявил, что если войска США появятся на Украине, то Москва отнесется к ним как к интервентам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru