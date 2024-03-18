Путин: Вряд ли кто-то хочет третьей мировой войны

В случае полномасштабного конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсом мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, сообщил журналистам действующий глава государства Владимир Путин.

По его словам, вряд ли кто-то в этом заинтересован. Так президент ответил на вопрос, насколько вероятен полномасштабный конфликт между РФ и НАТО.

Ранее Путин заявил, что если войска США появятся на Украине, то Москва отнесется к ним как к интервентам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

