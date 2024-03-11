ВЦИОМ: Путин может набрать 82% голосов на выборах
Президент Владимир Путин на грядущих выборах главы государства может набрать 82% голосов. Об этом сообщается в электоральном расчете Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Действующий президент лидирует в расчете.
«Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Н. Харитонов (КПРФ) – 6%, В. Даванков (партия «Новые люди») – 6%, Л. Слуцкий (ЛДПР) – 5%», — указывает ВЦИОМ.
Как отмечается в исследовании, ожидаемая явка составит 71%.
Выборы президента России пройдут 15-17 марта, напоминает Ura.ru.
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