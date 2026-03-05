Зеленский пообещал дать ВСУ адрес того, кто в ЕС будет блокировать помощь Киеву
5 марта 202617:25
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что «один человек в Евросоюзе не будет блокировать кредит Киеву в 90 млрд евро». Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет RT.
По словам Зеленского, в противном случае он «даст адрес этого человека Вооруженным силам Украины».
«Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — отметил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать выдачу Украине военного кредита на 90 млрд евро из-за нефтепровода «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
