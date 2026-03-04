На встрече в Кремле глава МИД Венгрии обсудит вопрос поставок газа и нефти из России, энергобезопасность – главная проблема для действующего премьер-министра страны в преддверии парламентских выборов, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Президент России Владимир Путин 4 марта примет в Кремле главу МИД Венгрии Петера Сийярто, ранее сегодня сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, на встрече планируется обсудить ситуацию с блокировкой Украиной поставок по нефтепроводу «Дружба».

«На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по телефону говорил с Путиным, если после этого планируется встреча с Сийярто - это говорит о том, что для Венгрии это что-то очень важное. Думаю, речь пойдет об энергобезопасности страны - о нефти и газе, атомной электростанции. Все это связано с ситуацией на Ближнем Востоке и на Украине. Евросоюз все делает для того, чтобы закрыть энергические связи с Россией. Это напрямую касается Словакии и Венгрии, потому что другие уже официально отказались и неофициально покупают российскую нефть через третьи страны. Но что может сделать Россия, если Украина не транспортирует нефть?..», - сомневается Штир.

Перед парламентскими выборами, которые пройдут в Венгрии в начале апреля, вопрос энергобезопасности становится одним из основных, он может отразиться на жизнеспособности премьер-министра Виктора Орбана и его правительства.