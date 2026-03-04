«Повлияет на выборы»: Что будут обсуждать Путин и глава МИД Венгрии в Кремле
От решения этого вопроса зависит политическая устойчивость премьер-министра Орбана в преддверии выборов, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
На встрече в Кремле глава МИД Венгрии обсудит вопрос поставок газа и нефти из России, энергобезопасность – главная проблема для действующего премьер-министра страны в преддверии парламентских выборов, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Президент России Владимир Путин 4 марта примет в Кремле главу МИД Венгрии Петера Сийярто, ранее сегодня сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, на встрече планируется обсудить ситуацию с блокировкой Украиной поставок по нефтепроводу «Дружба».
«На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по телефону говорил с Путиным, если после этого планируется встреча с Сийярто - это говорит о том, что для Венгрии это что-то очень важное. Думаю, речь пойдет об энергобезопасности страны - о нефти и газе, атомной электростанции. Все это связано с ситуацией на Ближнем Востоке и на Украине. Евросоюз все делает для того, чтобы закрыть энергические связи с Россией. Это напрямую касается Словакии и Венгрии, потому что другие уже официально отказались и неофициально покупают российскую нефть через третьи страны. Но что может сделать Россия, если Украина не транспортирует нефть?..», - сомневается Штир.
Перед парламентскими выборами, которые пройдут в Венгрии в начале апреля, вопрос энергобезопасности становится одним из основных, он может отразиться на жизнеспособности премьер-министра Виктора Орбана и его правительства.
«Энергобезопасность – теперь самый важный вопрос в Венгрии перед выборами, потому что через это оказывают давление на правительство Орбана и дестабилизируют ситуацию. Это делает, с одной стороны, Владимир Зеленский, с другой стороны, Хорватия и молчаливо поддерживает Еврокомиссия», - пояснил Штир.
При этом вряд ли Сийярто может на встрече в Кремле выступать в качестве посланника не только Венгрии, но и всего Евросоюза.
«Я почти стопроцентно исключаю такую возможность, что Венгрия выступает посредником между Евросоюзом и Россией. Между Венгрией и ЕС присутствует глубокое недоверие по вопросам Украины и России, что не позволяет Будапешту вести такой диалог», - добавил венгерский журналист.
Ранее Габор Штир заявил НСН, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» для Венгрии важный, но не такой критичный вопрос, паники среди населения нет, поскольку велика вероятность, что проблему решат еще до апрельских парламентских выборов.
