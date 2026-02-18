Правительство Словакии объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, сообщает портал Pravda. Отмечается, что это стало реакцией на перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Энергосырье по нему перестало поступать с начала февраля. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина перекрыла «Дружбу», чтобы спровоцировать в стране энергетический кризис в преддверии назначенных на 12 апреля парламентских выборов.

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен со своей стороны заявила, что Евросоюз оказывает давление на Украину с требованием ускорить ремонт нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Штир отметил, что пока ситуация в Венгрии не критичная

«Ситуация, мягко говоря, непростая, но запасы есть на три месяца. Еврокомиссия говорит, что проблем нет, через Хорватию импорт пока не разрешает. Однако пока этот импорт доедет через море – это тоже время. Значит, в будущем возможны проблемы. Думаю, перед парламентскими выборами в Венгрии проблем не будет. После все будет зависеть от того, кто выиграет. Возможно, Украина тогда сразу починит трубопровод или Евросоюз даст зеленый свет хорватам для транзита. Сегодня ситуация потенциально кризисная. Есть запас на три месяца, однако, что будет, если все запасы исчезнут? Также вопрос – почему молчит хороший друг Словакии и Венгрии Дональд Трамп? С одной стороны, Трамп обещал Орбану помочь выиграть на выборах. С другой стороны, американский интерес в том, чтобы получить весь европейский рынок, вытеснив с него российский газ. Думаю, Трамп молчит, поскольку это в интересах США», - сказал он.