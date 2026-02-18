Без истерии: Отказ Украины от «Дружбы» поддержит Орбана на выборах
Все в Венгрии понимают, зачем Украина приостановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба», и затягивание решения вопроса приведет к росту недовольства среди населения, рассказал НСН Габор Штир.
Прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» для Венгрии важный, но не такой критичный вопрос, паники среди населения нет, поскольку велика вероятность, что проблему решат еще до апрельских парламентских выборов, заявил в беседе с НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Правительство Словакии объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, сообщает портал Pravda. Отмечается, что это стало реакцией на перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Энергосырье по нему перестало поступать с начала февраля. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина перекрыла «Дружбу», чтобы спровоцировать в стране энергетический кризис в преддверии назначенных на 12 апреля парламентских выборов.
Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен со своей стороны заявила, что Евросоюз оказывает давление на Украину с требованием ускорить ремонт нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Штир отметил, что пока ситуация в Венгрии не критичная
«Ситуация, мягко говоря, непростая, но запасы есть на три месяца. Еврокомиссия говорит, что проблем нет, через Хорватию импорт пока не разрешает. Однако пока этот импорт доедет через море – это тоже время. Значит, в будущем возможны проблемы. Думаю, перед парламентскими выборами в Венгрии проблем не будет. После все будет зависеть от того, кто выиграет. Возможно, Украина тогда сразу починит трубопровод или Евросоюз даст зеленый свет хорватам для транзита. Сегодня ситуация потенциально кризисная. Есть запас на три месяца, однако, что будет, если все запасы исчезнут? Также вопрос – почему молчит хороший друг Словакии и Венгрии Дональд Трамп? С одной стороны, Трамп обещал Орбану помочь выиграть на выборах. С другой стороны, американский интерес в том, чтобы получить весь европейский рынок, вытеснив с него российский газ. Думаю, Трамп молчит, поскольку это в интересах США», - сказал он.
По словам собеседника НСН, сложившиеся обстоятельства могут помочь партии Орбана на предстоящих парламентских выборах.
«Пока это не самый главный вопрос для Венгрии.В основном звучат вопросы вокруг предвыборной кампании. Истерии и паники среди населения точно нет, ситуация в обществе спокойная. Через неделю – две ситуация может изменится. Пока все думают, что правительство как-то будет решать эту проблему. Все делается из-за выборов. Будут трудности – тогда это против партии Орбана «Фидес» и поможет выиграть оппозиции. Однако возможен и обратный эффект. Оппозиция думает, что это поможет им, но, думаю, больше это помогает партии «Фидес», поскольку все знают, зачем Украина это делает. Если будет большой глубокий кризис, часть венгерского общества скажет: «Ну эти украинцы - невозможно, что они делают с нами». Поэтому, пока это не очень глубокий кризис, Зеленский в основном помогает «Фидесу». Думаю, еще до выборов партия «Фидес» сделает все, чтобы решить эту проблему с правительством», - заявил он.
О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставки нефти по нему стало известно 13 февраля. При этом Минэнерго Словакии сообщало, что угрозы для энергетической безопасности страны нет, напоминает «Радиоточка НСН».
