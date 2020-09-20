Битва разработчиков. Создатели «Новичка» поспорили из-за Навального
Эксперты продолжают спорить в эфире НСН, какое отношение «Новичок» имеет к болезни Навального.
Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк раскритиковал заявление химика Вила Мирзаянова, который извинился перед российским блогером Алексеем Навальным за то, что тот отравился якобы этим ядом. Ринк заявил, что Мирзаянов не входил в группу разработчиков и не может делать выводы о действии «Новичка», сообщают РИА Новости.
«Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе (работал - Прим. НСН), он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет», - заявил Ринк.
Ринк отметил, что Мирзаянов не может представлять «биологическое действие» яда, только его «структуры». Разработчик утверждает, что симптомы воздействия на Навального не совпадают с действием боевого вещества. Он также считает, что коллега «извинился», выполняя чей-то заказ.
Ранее Леонид Ринк также утверждал, что Навального не могли отравить «Новичком», потому что пациент выжил. «Новичок» разрабатывали для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, он имеет 100-процентную летальность.
«Значит это не "Новичок"», — заключил специалист.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН также выразил сомнение, что оппозиционера Алексея Навального отравили «Новичком».
«Новичок относится к категории боевых отравляющих веществ. Контакт с этим веществом приводит сразу к немедленной смерти» - сказал Александр Михайлов.
Если бы Навальному «обмазали» посуду веществами группы «Новичок», тогда подавать ее должен был бы человек в специальном защитном костюме. Об этом в эфире НСН заявил полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко.
«Любой, кто мазал бы чего-нибудь «Новичком», тоже бы пострадал. А вокруг все живы…Ну, это издевательство просто, большая глупость и провокация! Не может боевое отравляющее вещество использоваться как губная помада. Перемрут же все. Выжить тем, кто будет что-то мазать, без специального костюма невозможно…Значит, напротив Навального должен был сидеть "космонавт"», - сказал Луценко, добавив, что «Новичок» создавали как оружие массового поражения, как альтернативу ядерному оружию.
Он напомнил, что все пробы анализов Навального находятся в России и в них не обнаружены яды, включая «Новичок».
«В России это все уже давно закрыто и все научные центры, которые этим занимались, давно перепрофилированы, а специалисты давно уже разъехались по разным странам, в том числе натовским», - сказал полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко.
А член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН пояснил, что обвинение России в отравлении Навального выгодно для введения новых антироссийских санкций и заморозки строительства «Северного потока-2».
«Сейчас для этого придумали новый повод, историю с отравлением Навального. России не было смысла травить беззубого, прикормленного Навального, который совершенно ничего не мог сделать на политической арене», - сказал Танкаев.
Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. По предварительным данным, он был отравлен. Инцидент произошел 20 августа.
Правительство Германии 2 сентября заявило, что немецкие специалисты установили, что отравление Навального произошло субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок».
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