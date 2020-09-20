Битва разработчиков. Создатели «Новичка» поспорили из-за Навального

Если бы Навальному «обмазали» посуду веществами группы «Новичок», тогда подавать ее должен был бы человек в специальном защитном костюме. Об этом в эфире НСН заявил полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко.

«Любой, кто мазал бы чего-нибудь «Новичком», тоже бы пострадал. А вокруг все живы…Ну, это издевательство просто, большая глупость и провокация! Не может боевое отравляющее вещество использоваться как губная помада. Перемрут же все. Выжить тем, кто будет что-то мазать, без специального костюма невозможно…Значит, напротив Навального должен был сидеть "космонавт"», - сказал Луценко, добавив, что «Новичок» создавали как оружие массового поражения, как альтернативу ядерному оружию.

Он напомнил, что все пробы анализов Навального находятся в России и в них не обнаружены яды, включая «Новичок».

«В России это все уже давно закрыто и все научные центры, которые этим занимались, давно перепрофилированы, а специалисты давно уже разъехались по разным странам, в том числе натовским», - сказал полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко.

А член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН пояснил, что обвинение России в отравлении Навального выгодно для введения новых антироссийских санкций и заморозки строительства «Северного потока-2».