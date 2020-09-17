Адвокат: сотрудники Навального выполнили работу следователей
Почетный адвокат России Александр Островский в эфире НСН рассказал, примут ли в качестве улики бутылку, на которой нашли следы "Новичка", российские правоохранительные органы.
Пластиковую бутылку из-под воды, на которой позднее специалисты немецкой лаборатории обнаружили следы яда «Новичок», ставшего причиной отравления оппозиционного политика Алексея Навального, в его номере в томской гостинице Xander обнаружили активисты ФБК, сопровождавшие Навального в поездке. Видеозапись обследования номера политика после того, как стало известно о его отравлении, была сегодня размещена на странице Навального в Instagram.
Почетный адвокат России Александр Островский в эфире НСН рассказал, примут ли такую улику российские правоохранительные органы.
«У нас признают, что это недопустимое доказательство. Это должны были изъять следователи, составить протокол. А за рубежом признают допустимым доказательством», - сказал Островский.
По его словам, по букве закона в России должны были возбудить дело в связи с отравлением Навального.
«Если бы это не касалось Навального, то сразу началась бы доследственная проверка, было бы возбуждено дело. Все сделали бы, как полагается. Но у нас поправка на его фамилию. Дело не возбудили до сих пор. Должны были провести обыск, осмотр, составить протокол. Изъять эти бутылки, описать их, передать на экспертизу. У нас. И скорее всего, эта бутылка была бы утрачена. Но поскольку у нас не собирались это делать сразу по горячим следам, приближенные Навального выполнили эту работу сами. У нас эти действия признают нелегитимными. Но заявить, что "Новичок" был у окружения Навального тоже сомнительно. Эту модификацию "Новичка", как пишут, можно изготовить только в специальных условиях», - указал юрист.
Ранее издание «Проект» сообщило, что бутылку вывезла в ФРГ сотрудница созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 762 / сут.
Умерли
19 061+144 / сут.
Выздоровели
896 тыс.+5 754 / сут.
- Полмиллиона обещано за сведения об убийце девочек в Ярославской области
- В Госдуму внесли законопроект о запрете многодневного голосования
- Кремль уточнил реакцию на требование Польши выдать авиадиспетчеров
- Минобороны РФ предложило разрешить предупредительные авиаудары по нарушителям границ
- Европарламент не признал Лукашенко президентом и потребовал санкционной «крови»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru