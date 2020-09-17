Адвокат: сотрудники Навального выполнили работу следователей

Почетный адвокат России Александр Островский в эфире НСН рассказал, примут ли в качестве улики бутылку, на которой нашли следы "Новичка", российские правоохранительные органы.

Пластиковую бутылку из-под воды, на которой позднее специалисты немецкой лаборатории обнаружили следы яда «Новичок», ставшего причиной отравления оппозиционного политика Алексея Навального, в его номере в томской гостинице Xander обнаружили активисты ФБК, сопровождавшие Навального в поездке. Видеозапись обследования номера политика после того, как стало известно о его отравлении, была сегодня размещена на странице Навального в Instagram.

Почетный адвокат России Александр Островский в эфире НСН рассказал, примут ли такую улику российские правоохранительные органы.

«У нас признают, что это недопустимое доказательство. Это должны были изъять следователи, составить протокол. А за рубежом признают допустимым доказательством», - сказал Островский.

«Бутылка с Новичком»: Соратники Навального заподозрили его отравление в гостинице

По его словам, по букве закона в России должны были возбудить дело в связи с отравлением Навального.

«Если бы это не касалось Навального, то сразу началась бы доследственная проверка, было бы возбуждено дело. Все сделали бы, как полагается. Но у нас поправка на его фамилию. Дело не возбудили до сих пор. Должны были провести обыск, осмотр, составить протокол. Изъять эти бутылки, описать их, передать на экспертизу. У нас. И скорее всего, эта бутылка была бы утрачена. Но поскольку у нас не собирались это делать сразу по горячим следам, приближенные Навального выполнили эту работу сами. У нас эти действия признают нелегитимными. Но заявить, что "Новичок" был у окружения Навального тоже сомнительно. Эту модификацию "Новичка", как пишут, можно изготовить только в специальных условиях», - указал юрист.

Ранее издание «Проект» сообщило, что бутылку вывезла в ФРГ сотрудница созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ОтравлениеНовичокАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры