Адвокат: сотрудники Навального выполнили работу следователей

По его словам, по букве закона в России должны были возбудить дело в связи с отравлением Навального.



«Если бы это не касалось Навального, то сразу началась бы доследственная проверка, было бы возбуждено дело. Все сделали бы, как полагается. Но у нас поправка на его фамилию. Дело не возбудили до сих пор. Должны были провести обыск, осмотр, составить протокол. Изъять эти бутылки, описать их, передать на экспертизу. У нас. И скорее всего, эта бутылка была бы утрачена. Но поскольку у нас не собирались это делать сразу по горячим следам, приближенные Навального выполнили эту работу сами. У нас эти действия признают нелегитимными. Но заявить, что "Новичок" был у окружения Навального тоже сомнительно. Эту модификацию "Новичка", как пишут, можно изготовить только в специальных условиях», - указал юрист.



Ранее издание «Проект» сообщило, что бутылку вывезла в ФРГ сотрудница созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.