«Мёртвая улика»: Разработчик «Новичка» оценил «бутылку с ядом» в деле Навального
Обработка боевым отравляющим веществом из группы «Новичок» бутылки, из которой якобы пил Алексей Навальный, привела бы не только к его смерти, но и всех, кто прикасался к ней. Такую оценку дал РИА Новости один из разработчиков данного БОВ Леонид Ринк.
Таким образом специалист прокомментировал утверждения соратников оппозиционера о том, что бутылка со следами «Новичка», о которой упоминают власти Германии, была взята ими из гостиничного номера в Томске, где он останавливался.
Видео двух бутылок с водой появилось сегодня в официальном аккаунте активиста в Instagram. Утверждается, что оно сделано спустя час после известия о госпитализации.
Одна из бутылок была открыта. По мнению сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, это доказывает, что Навальный был отравлен ещё до того, как отправился в аэропорт. Всё, что нашли в номере, было упаковано в пакеты.
Как отметил Леонид Ринк, в данном случае можно говорить о «мёртвой улике», поскольку невозможно доказать, что именно та бутылка, которую исследовали в Берлине, была взята из томской гостиницы.
«Мы ее посмотреть не можем, а у них она есть. Все бутылки одинаковы, и доказать, что это именно та бутылка – невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара», — прокомментировал эксперт.
Накануне Алексей Навальный, который недавно вышел из комы, опубликовал первый пост на своей странице в Instagram из берлинской клиники, куда был эвакуирован из Омска. Под фото с женой и сыном он написал, что скучал по всем и первый день может дышать самостоятельно.
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