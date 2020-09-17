«Мёртвая улика»: Разработчик «Новичка» оценил «бутылку с ядом» в деле Навального

Обработка боевым отравляющим веществом из группы «Новичок» бутылки, из которой якобы пил Алексей Навальный, привела бы не только к его смерти, но и всех, кто прикасался к ней. Такую оценку дал РИА Новости один из разработчиков данного БОВ Леонид Ринк.

Таким образом специалист прокомментировал утверждения соратников оппозиционера о том, что бутылка со следами «Новичка», о которой упоминают власти Германии, была взята ими из гостиничного номера в Томске, где он останавливался.

Видео двух бутылок с водой появилось сегодня в официальном аккаунте активиста в Instagram. Утверждается, что оно сделано спустя час после известия о госпитализации.