Силы ПВО России за сутки сбили ракету «Фламинго» и 315 БПЛА

Вчера появилась неофициальная информация, что ракетами «Фламинго» якобы были атакованы регионы России за Уральским хребтом. Это украинская крылатая дальнобойная ракета наземного базирования с заявленной дальностью 3 тысячи километров. Разработана компанией Fire Point в 2025 году.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ перехватили и уничтожили более 300 украинских беспилотников.

За прошлую неделю российские средства ПВО сбили более двух тысяч дронов ВСУ и пять ракет «Фламинго», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

