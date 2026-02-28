Силы ПВО России за сутки сбили ракету «Фламинго» и 315 БПЛА
Российские военные за минувшие сутки нейтрализовали восемь управляемых авиационных бомб и одну крылатую ракету большой дальности «Фламинго». Об этом отчитались в Минобороны РФ.
Вчера появилась неофициальная информация, что ракетами «Фламинго» якобы были атакованы регионы России за Уральским хребтом. Это украинская крылатая дальнобойная ракета наземного базирования с заявленной дальностью 3 тысячи километров. Разработана компанией Fire Point в 2025 году.
В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ перехватили и уничтожили более 300 украинских беспилотников.
За прошлую неделю российские средства ПВО сбили более двух тысяч дронов ВСУ и пять ракет «Фламинго», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
