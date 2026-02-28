ЦБ: При ужесточении бюджетного правила рубль может ослабнуть
На конференции Cbonds и Smartlab советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что ужесточение бюджетного правила способно привести к ослаблению рубля — однако эффект не будет значительным.
По словам эксперта, укрепление национальной валюты в прошлом году во многом стало результатом изменения параметров бюджетного правила. Теперь, при движении в обратном направлении, курс рубля может снизиться, но без резких колебаний.
Тремасов также отметил, что корректировка параметров правила может повлиять на траекторию ключевой ставки в 2026 году. Более точные оценки и детали будут представлены на мартовском заседании, добавил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал в пресс-центре НСН, что налоговой реформе не дадут обратный ход раньше августа 2026 года.
