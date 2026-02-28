Посольство Кубы обнародовало новые подробности инцидента с катером
Пресс‑служба кубинского посольства в США сообщила, что правоохранительные органы Кубы установили организатора инцидента с катером, вторгшимся в территориальные воды страны и открывшим стрельбу. Им оказалась Марица Луго Фернандес — глава антиправительственного «Движения 30 ноября», проживающая в США.
Ранее, 25 февраля, пресс‑служба президентуры и правительства Кубы со ссылкой на МВД республики заявила, что задержанные участники нападения признались в террористических намерениях. Судно, зарегистрированное во Флориде, перевозило 10 вооружённых лиц.
Газета The New York Times уточнила, что катер не имел отношения к американским Военно‑морским силам или береговой охране. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил непричастность американской администрации к происшествию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент агрессивной провокацией, направленной на эскалацию конфликта.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил НСН, что Россия не может позволить США «душить» отдельных руководителей и целые народы, как это происходит с Кубой и Венесуэлой.
Горячие новости
- Число погибших при атаке Израиля на школу в Иране возросло до 40
- ЦБ: При ужесточении бюджетного правила рубль может ослабнуть
- Медведев прокомментировал удары США по Ирану
- Посольство Кубы обнародовало новые подробности инцидента с катером
- Силы ПВО России за сутки сбили ракету «Фламинго» и 315 БПЛА
- МИД России потребовал дипломатического урегулирования в Иране
- СМИ: ЦАХАЛ набирает 70 тыс. резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана
- Azur Air корректирует маршрут из Москвы на Мальдивы из-за ситуации в Иране
- Иран ударил по базам США на Ближнем Востоке, есть погибший
- В Госдуме рассказали о вступающих в силу с 1 марта новых законах