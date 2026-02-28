Посольство Кубы обнародовало новые подробности инцидента с катером

Пресс‑служба кубинского посольства в США сообщила, что правоохранительные органы Кубы установили организатора инцидента с катером, вторгшимся в территориальные воды страны и открывшим стрельбу. Им оказалась Марица Луго Фернандес — глава антиправительственного «Движения 30 ноября», проживающая в США.

Бойня и перестрелка: Что известно о вторжении катера под флагом США в воды Кубы

Ранее, 25 февраля, пресс‑служба президентуры и правительства Кубы со ссылкой на МВД республики заявила, что задержанные участники нападения признались в террористических намерениях. Судно, зарегистрированное во Флориде, перевозило 10 вооружённых лиц.

Газета The New York Times уточнила, что катер не имел отношения к американским Военно‑морским силам или береговой охране. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил непричастность американской администрации к происшествию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент агрессивной провокацией, направленной на эскалацию конфликта.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил НСН, что Россия не может позволить США «душить» отдельных руководителей и целые народы, как это происходит с Кубой и Венесуэлой.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP / Hendrik Osula
ТЕГИ:СШАКуба

Горячие новости

Все новости

партнеры