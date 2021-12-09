Сын Бжезинского предложил отключить Россию от SWIFT на несколько дней
Евроатлантическое сообщество могло бы нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT на несколько дней. С таким предложением в эфире YouTube-канала Open Ukraine выступил заместитель помощника министра обороны США в 2001 — 2005 годах Ян Бжезинский, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского.
По его мнению, уже сейчас можно принять против России некие экономические меры. Это могут быть и задержки платежей за газ и нефть.
Бжезинский заявил, что это будет полезно для сдерживания России, он призвал Запад придерживаться комплексного подхода в это направлении.
Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, в том числе отключение от системы международных платежей SWIFT и ограничение на обмен валют.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники среди чиновников, сообщил, что США рассматривают антироссийские санкции в сфере энергетики как крайнюю меру, обращая внимание на их возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в Соединенных Штатах.
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