Сын Бжезинского предложил отключить Россию от SWIFT на несколько дней

Евроатлантическое сообщество могло бы нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT на несколько дней. С таким предложением в эфире YouTube-канала Open Ukraine выступил заместитель помощника министра обороны США в 2001 — 2005 годах Ян Бжезинский, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского.

По его мнению, уже сейчас можно принять против России некие экономические меры. Это могут быть и задержки платежей за газ и нефть.