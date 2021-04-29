«Еврокамикадзе». В России высмеяли возможное отключение от SWIFT

Отключение России от SWIFT невыгодно никому - и в первую очередь Западу, уверены российские экономисты и политики. Хотя некоторые проблемы возникнут и у Москвы.

В Брюсселе опять заговорили о наращивании российского военного присутствия у границ Украины, озаботились правами оппозиционера Алексея Навального и обнаружили «атаки на Чехию». Чтобы повлиять на Москву, в Европарламенте придумали ряд мер, в числе которых также отказ от российских нефти и газа, остановка строительства газопровода «Северный поток-2», санкции против «российских олигархов» и предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Принятие самой резолюции ожидается сегодня, 29 апреля.

В МИДе пообещали ответить, если Россию отключат от SWIFT

При этом Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу предстоит период конфронтации с РФ, и призвал страны-члены ЕС к единству в политике в отношении Москвы.

Однако в Москве сомневаются, что Европа отключит Россию от международной системы передачи информации и совершения платежей между банками. К SWIFT подключены свыше 11 тысяч финансовых учреждений в 200 странах. И проблемы могут возникнуть не у России, а у всех остальных.

«Не думаю, что кто-то хотел бы рисковать (отключить Россию от SWIFT – прим. НСН). Думаю, что в мире камикадзе не существует», - сказал директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских, заверив, что в Москве готовы к ответу на возможное отключение.

Его начальник, глава МИД России Сергей Лавров предпочел воздержаться от шапкозакидательских высказываний, отметив при этом, что у России есть уже соответствующая база, которая может стать аналогом системы международных платежей.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН сравнил идею отключения России от SWIFT с «самокастрацией». «Прелесть SWIFT в том, что он безграничен. Как только он эти ограничения, не дай Бог, введёт – а он один раз такое, если я не ошибаюсь, попробовал в отношении Ирана – то это, фактически, самокастрация. Извините за этот грубый термин. Но я его по отношению к такого рода действия в последний месяц вынужден употреблять», - пояснил Тосунян.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал возможное отключение России от SWIFT «полукатастрофой», указав на возможные проблемы с долларовыми счетами россиян и расчетами за поставки нефти и газа.

«Полукатастрофа». Экс-глава ЦБ назвал главные опасности отключения SWIFT для россиян

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о возможности «цепной реакции» и проблемах для SWIFT от соответствующего решения.

«Европейский контрагент не сможет рассчитаться, например, с американским. И в конечном итоге могут пострадать многие страны, а не только российские организации. <...> Отключение России будет означать в конечном итоге то, что сам SWIFT будет постепенно угасать и становиться ненужным, потому что уже есть технологии, позволяющие использовать другие системы. У нас есть аналог SWIFT, да и европейцы заявляли о необходимости создания его аналогов», - сказал Аксаков.

При этом, все собеседники НСН считают маловероятной перспективу отключения России от SWIFT.

«Самокастрация». Банкир оценил идею отключения России от SWIFT

Успел «проехаться» по европарламентариям и телеведущий Владимир Соловьёв, в своем вечернем шоу задавшийся вопросом: «Хотите отключить Россию от SWIFT? А деньги за газ будете в тачках или вагонах привозить в РФ? Или лично потащите на себе?»

SWIFT является частной компанией со штаб-квартирой в Бельгии. Россия является одним из самых активных участников системы, причем, настолько, что представитель страны включен в совет директоров компании. Ранее Украина призывала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от SWIFT.

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