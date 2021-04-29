«Еврокамикадзе». В России высмеяли возможное отключение от SWIFT

При этом Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу предстоит период конфронтации с РФ, и призвал страны-члены ЕС к единству в политике в отношении Москвы.

Однако в Москве сомневаются, что Европа отключит Россию от международной системы передачи информации и совершения платежей между банками. К SWIFT подключены свыше 11 тысяч финансовых учреждений в 200 странах. И проблемы могут возникнуть не у России, а у всех остальных.

«Не думаю, что кто-то хотел бы рисковать (отключить Россию от SWIFT – прим. НСН). Думаю, что в мире камикадзе не существует», - сказал директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских, заверив, что в Москве готовы к ответу на возможное отключение.

Его начальник, глава МИД России Сергей Лавров предпочел воздержаться от шапкозакидательских высказываний, отметив при этом, что у России есть уже соответствующая база, которая может стать аналогом системы международных платежей.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН сравнил идею отключения России от SWIFT с «самокастрацией». «Прелесть SWIFT в том, что он безграничен. Как только он эти ограничения, не дай Бог, введёт – а он один раз такое, если я не ошибаюсь, попробовал в отношении Ирана – то это, фактически, самокастрация. Извините за этот грубый термин. Но я его по отношению к такого рода действия в последний месяц вынужден употреблять», - пояснил Тосунян.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал возможное отключение России от SWIFT «полукатастрофой», указав на возможные проблемы с долларовыми счетами россиян и расчетами за поставки нефти и газа.