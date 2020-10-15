Месть перебежчиков. В Совфеде объяснили «чёрный список» ЕС из-за Навального

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, по какому принципу, с его точки зрения, составлялся новый список персональных санкций ЕС.

Евросоюз официально ввел персональные санкции по делу о происшествии с Алексеем Навальным. В список ограничений попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также еще четыре высокопоставленных российских чиновника.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что к составлению «списка Навального» приложили руки «беженцы», обиженные на страну.

«Министр иностранных дел Лавров уже сказал, что в случае принятия такого рода санкций мы будем отвечать зеркально. Он добавил, что подобные наскоки на Россию не могут остаться без ответа, а нам стоит пересмотреть наши отношения с Европейским Союзом как с политической организацией. Это же не первый наскок на Россию. Я убежден, что лица, попавшие под санкции, не причастны к тому, в чем их пытаются обвинить. Дело здесь не в конкретном перечне лиц, хотя и это тоже вопросы вызывает. Мне кажется, что этот список создавался не без участия так называемых «беженцев», которые по разным причинам покинули страну и теперь пытаются отомстить людям, отвечающим за внутриполитический блок. Так что в Европе консультировались с нашими перебежчиками, кого бы они считали правильным, так сказать, "ущучить". Других аргументов, полагаю, там нет», - добавил он.

Двойной «Новичок». Что на самом деле произошло с Навальным?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «сознательным недружественным шагом» введение Евросоюзом персональных санкций в связи с происшествием с Алексеем Навальным. Представитель Кремля заявил, что Совет ЕС этим решением навредил отношениям с Россией.

Санкции также введены в отношении главы управления кремлевской администрации по внутренней политике Андрея Ярина, полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и двух заместителей министра обороны - Алексея Криворучко и Павла Попова.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Сам оппозиционер Алексей Навальный в своем Instagram раскрыл имена тех, кто оплатил его перелет в Германию и лечение в клинике «Шарите» - это среди прочих предприниматели Борис Зимин (сын основателя компании «Вымпелком») и Евгений Чичваркин (сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть»).

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Санкции ЕСАлексей Навальный
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