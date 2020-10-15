Месть перебежчиков. В Совфеде объяснили «чёрный список» ЕС из-за Навального

Евросоюз официально ввел персональные санкции по делу о происшествии с Алексеем Навальным. В список ограничений попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также еще четыре высокопоставленных российских чиновника.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что к составлению «списка Навального» приложили руки «беженцы», обиженные на страну.

«Министр иностранных дел Лавров уже сказал, что в случае принятия такого рода санкций мы будем отвечать зеркально. Он добавил, что подобные наскоки на Россию не могут остаться без ответа, а нам стоит пересмотреть наши отношения с Европейским Союзом как с политической организацией. Это же не первый наскок на Россию. Я убежден, что лица, попавшие под санкции, не причастны к тому, в чем их пытаются обвинить. Дело здесь не в конкретном перечне лиц, хотя и это тоже вопросы вызывает. Мне кажется, что этот список создавался не без участия так называемых «беженцев», которые по разным причинам покинули страну и теперь пытаются отомстить людям, отвечающим за внутриполитический блок. Так что в Европе консультировались с нашими перебежчиками, кого бы они считали правильным, так сказать, "ущучить". Других аргументов, полагаю, там нет», - добавил он.