Двойной «Новичок». Что на самом деле произошло с Навальным?
СМИ озвучили новую версию вероятного отравления российского оппозиционера.
The New York Times сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть дважды отравлен веществом из группы «Новичок». По данным издания, учёные заявили, что отравляющее вещество было порошком, растворённым в жидкости. Предполагается, что яд мог находиться в чае, который Навальный выпил в аэропорту Томска перед вылетом.
Также немецкие учёные, на которых ссылается газета, приводят данные об обнаружении «Новичка» на бутылке с водой. По словам помощников оппозиционера, ёмкость была взята из гостиничного номера Навального, где он находился за день до отравления. Эксперты считают, что это может говорить о контакте Навального с ядом до прибытия в аэропорт, либо о двойном отравлении оппозиционера.
Тем не менее российские эксперты не верят в версию американского издания. Так, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, почему Навального не могли отравить «Новичком».
«Если бы было отравление "Новичком", он бы не только не дошел до туалета, но и до самолета бы не дошел. Там совсем другие признаки – сужение зрачка, светобоязнь, галлюцинации, судороги, конвульсии, пена изо рта. Эти последствия наступают в течение 2-3 минут ближайших. "Новичком" там и не пахло. Это напоминает действие каких-то психотропных препаратов по симптоматике. Если его и отравили, то каким-то спецсредством нелетального действия», - сказал эксперт.
При этом, токсиколог Алексей Водовозов отметил в эфире НСН, что следы, которые нашли в анализах у Навального, не относятся к группе «Новичок».
«Там было некое азотистое соединение, а вещества «Новичка» азот не содержат», - уточнил он.
Ранее Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад по инциденту с отравлением Навального. По данным организации, в биомаркерах Навального обнаружили вещество, аналогичное характеристикам отравляющих веществ группы «Новичок», но ранее не включённое в списки запрещённых.
Однако существуют еще более экзотичные версии произошедшего с Навальным. Так, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причинами случившегося с Навальным могли стать алкоголь и неправильное питание.
Правда, опрошенные НСН медики, опровергли эту версию. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева отметила, что алкоголь может стать причиной комы у определенных людей, но оппозиционер к ним не относится. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН в свою очередь напомнил, что политик «занимается физкультурой, бегает» и ведет достаточно здоровый образ жизни.
Несмотря на появление очередных версий произошедшего с Навальным, истина по-прежнему находится где-то рядом. Тем более история оппозиционера с самого начала приобрела политическое измерение, в котором не место «новичкам».
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