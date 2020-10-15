Двойной «Новичок». Что на самом деле произошло с Навальным?

The New York Times сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть дважды отравлен веществом из группы «Новичок». По данным издания, учёные заявили, что отравляющее вещество было порошком, растворённым в жидкости. Предполагается, что яд мог находиться в чае, который Навальный выпил в аэропорту Томска перед вылетом.

Также немецкие учёные, на которых ссылается газета, приводят данные об обнаружении «Новичка» на бутылке с водой. По словам помощников оппозиционера, ёмкость была взята из гостиничного номера Навального, где он находился за день до отравления. Эксперты считают, что это может говорить о контакте Навального с ядом до прибытия в аэропорт, либо о двойном отравлении оппозиционера.

Тем не менее российские эксперты не верят в версию американского издания. Так, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, почему Навального не могли отравить «Новичком».

«Если бы было отравление "Новичком", он бы не только не дошел до туалета, но и до самолета бы не дошел. Там совсем другие признаки – сужение зрачка, светобоязнь, галлюцинации, судороги, конвульсии, пена изо рта. Эти последствия наступают в течение 2-3 минут ближайших. "Новичком" там и не пахло. Это напоминает действие каких-то психотропных препаратов по симптоматике. Если его и отравили, то каким-то спецсредством нелетального действия», - сказал эксперт.