Навальный рассказал, кто платил за его лечение в Германии

Оппозиционер Алексей Навальный в своём Instagram раскрыл имена тех, кто оплатил его перелёт в Германию и лечение в клинике «Шарите».

Самолёт, который доставил находящегося в коме оппозиционера в Германию, оплатил предприниматель Борис Зимин - сын основателя компании «Вымпелком» («Билайн») . Это обошлось в 79 тысяч евро (7,1 млн рублей по текущему курсу).

Финальный счёт за лечение от больницы на 49 900 евро (4,45 млн рублей) был оплачен в складчину предпринимателем Евгением Чичваркиным (сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть»), а также экономистом Сергеем Алексашенко и айтишником Романом Ивановым.

В настоящее время Навальный продолжает реабилитацию после выписки, однако во сколько обойдётся дальнейшее лечение и проживание пока неизвестно, так как неясен срок восстановления. Эти расходы на себя взял также Чичваркин.

Навальный потерял сознание 20 августа в самолете. Врачи омской больницы заявили о нарушении обмена веществ, а в Германии, куда через два дня доставили оппозиционера, нашли следы яда «Новичок». С этим препаратом связывают российский НИИ органической химии и технологии, который, по данным СМИ, фигурирует в санкционном списке ЕС.

