В Кремле раскрыли, как ответят на санкции ЕС по Навальному
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «сознательным недружественным шагом» введение Евросоюзом персональных санкций в связи с происшествием с Алексеем Навальным. Представитель Кремля заявил, что Совет ЕС этим решением навредил отношениям с Россией.
По словам Пескова, Москва проанализирует сложившуюся ситуацию, отмечает RT. Он пообещал, что России обязательно ответит на новый демарш со стороны ЕС, учитывая свои интересы. Пресс-секретарь также счёл нелогичным подобные действия европейской стороны.
Ранее сегодня был опубликован «черный список» по делу Навального, принятый Советом ЕС. В него вошли шесть российских чиновников, в том числе, глава ФСБ Александр Бортников и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Как отмечает Ura.ru, позднее санкции против этих же персон ввела Великобритания. Кроме того, под ограничения подпал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий, который на западе считают ответственным за разработку отравляющих веществ типа «Новичок».
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