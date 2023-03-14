«Перелеты и безвиз»: В РСТ назвали условия спроса на туры в Китай среди россиян

Накануне консульский департамент китайского МИД сообщил, что Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз. Среди прочего в КНР можно будет въехать по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020. Также возобновляется безвизовый въезд на остров Хайнань и в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, безвиз в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао иностранцев. Дмитрий Горин отметил, что основной поток туристов путешествовал именно по безвизовому групповому режиму.

«Сейчас мы ждем безвизового группового режима, который существовал ранее. Основной поток туристов путешествовал именно по этому режиму: как поток китайских туристов в Россию, так и российских в Китай. Этот режим в процессе технического согласования. Классические визы можно будет получить с 15 числа... Это виза, с которой нужно обращаться в посольство, консульство и оформлять ее. Второй вопрос – это авиационная перевозка, она должна быть более доступной: количество рейсов и цена», - сказал Горин.

Он также рассказал, что цены на авиабилеты из России в Китай на сегодняшний день в два раза выше, чем были до пандемии коронавируса. По словам Горина, средняя стоимость билета составляет 60-70 тысяч рублей на человека в обе стороны.