«Перелеты и безвиз»: В РСТ назвали условия спроса на туры в Китай среди россиян
С учетом того, что далеко не во все страны мира у России есть прямые рейсы, Китай будет крайне востребованным направлением, отметил в эфире НСН Дмитрий Горин.
Туры в Китай будут пользоваться большой популярностью среди россиян, однако сначала нужно дождаться введения группового безвизового режима и доступной авиационной перевозки, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с НСН.
Накануне консульский департамент китайского МИД сообщил, что Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз. Среди прочего в КНР можно будет въехать по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020. Также возобновляется безвизовый въезд на остров Хайнань и в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, безвиз в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао иностранцев. Дмитрий Горин отметил, что основной поток туристов путешествовал именно по безвизовому групповому режиму.
«Сейчас мы ждем безвизового группового режима, который существовал ранее. Основной поток туристов путешествовал именно по этому режиму: как поток китайских туристов в Россию, так и российских в Китай. Этот режим в процессе технического согласования. Классические визы можно будет получить с 15 числа... Это виза, с которой нужно обращаться в посольство, консульство и оформлять ее. Второй вопрос – это авиационная перевозка, она должна быть более доступной: количество рейсов и цена», - сказал Горин.
Он также рассказал, что цены на авиабилеты из России в Китай на сегодняшний день в два раза выше, чем были до пандемии коронавируса. По словам Горина, средняя стоимость билета составляет 60-70 тысяч рублей на человека в обе стороны.
«На цены на международные путешествия влияет курс валюты, который в последнее время волатилен, а также стоимость авиационной перевозки. Пока авиационной перевозки не много, а цены выше в два раза, чем были до пандемии. Китай фактически три года был недоступен. Мы очень надеемся, что рейсы полетят на Хайнань, до пандемии это направление было востребовано среди россиян. Сейчас средняя стоимость билета 60-70 тысяч рублей туда и обратно в те города, куда летают рейсы. С учетом того, что не во все страны мира у нас есть прямые рейсы, Китай будет востребован», - резюмировал Горин.
Так, с 28 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса Китай приостанавливал въезд иностранным гражданам по имеющимся действительным визам и разрешениям на проживание. Консульские учреждения КНР в других стран приостановили выдачу виз, также было приостановлено оформление виз по приезду на границе, безвизовые транзиты на 24, 72 и 144 часа, безвизовый режим на острове Хайнань, безвизовый въезд в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, напоминает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Госдума смягчила наказание за неуплату налогов
- Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Бурятии
- Депутат от «Новых людей» Максим Гулин решил досрочно уйти из Госдумы
- Украина приступила к производству снарядов для танков совместно с государством НАТО
- Российский «Прогресс» второй раз за март увёл МКС от космического мусора
- Стали известны требования владельцев ПВЗ Wildberries
- МЧС: Возгорание произошло на территории ТЭЦ-2 в Ижевске
- Власти Брянской области опровергли информацию об атаке химзавода украинским дроном
- Законопроект об упрощённом признании военных погибшими и пропавшими внесён в Госдуму
- Эмигрировавший в Израиль актер Белый рассказал о ненависти со стороны россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru