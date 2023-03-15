Зюганов готовится к встрече с Си Цзиньпином

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал в скором времени переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости.

«В свое время подписали меморандум, и он выполняется между нашими партиями по всем направлениям», - отметил Зюганов.

Глава российской компартии отметил, что идет подготовка к обстоятельной встречи с председателем КНР.

Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин заявил в эфире НСН, что визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина сразу после его переизбрания на третий срок показывает, что в Пекине считают Россию самой дружественной страной.

Лидер Китая может посетить Москву на следующей неделе.

