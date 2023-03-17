Посол КНР: Китай будет стоять с Россией «спина к спине»
Китай намерен выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Россией. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
Как отметил дипломат в беседе с РИА Новости, Пекин продолжит вместе с Москвой продвигать принципы многополярности, демократизации отношений в мире, «обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности».
Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что обстановка на международной арене неспокойная, однако в ответ на нее китайско-российские отношения лишь укрепляются, пишет РИА ФАН.
«Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами, создали образец международных отношений нового типа», — указал посол.
Дипломат добавил, что отношения Пекина и Москвы основаны на принципах неприсоединения к блокам и непротивостояния, поэтому партнерство государств не направлено против третьих сторон и не угрожает другим странам.
Кроме того, Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР планирует строить более тесные партнерские отношения с РФ в сфере энергетики и укреплять международную энергобезопасность, пишет RT.
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