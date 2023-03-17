Посол КНР: Китай будет стоять с Россией «спина к спине»

Как отметил дипломат в беседе с РИА Новости, Пекин продолжит вместе с Москвой продвигать принципы многополярности, демократизации отношений в мире, «обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности».

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что обстановка на международной арене неспокойная, однако в ответ на нее китайско-российские отношения лишь укрепляются, пишет РИА ФАН.

«Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами, создали образец международных отношений нового типа», — указал посол.

Дипломат добавил, что отношения Пекина и Москвы основаны на принципах неприсоединения к блокам и непротивостояния, поэтому партнерство государств не направлено против третьих сторон и не угрожает другим странам.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР планирует строить более тесные партнерские отношения с РФ в сфере энергетики и укреплять международную энергобезопасность, пишет RT.

