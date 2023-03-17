Визит Си Цзиньпина в РФ обойдется без «протокольных штучек»
Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Москву не будет спускаться на Большую кольцевую линию метро, сообщает РИА Новости.
«Особенность этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет», - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков отметил, что главное – это переговоры Владимира Путина и китайского лидера. Ранее президент РФ говорил, что было бы неплохо показать БКЛ Си Цзиньпину.
«Кто-то из них, может, и спустится в метро из делегации, посмотрит. Для председателя это не планируется», - пояснил Ушаков.
Большая кольцевая линия метро Москвы была запущена в марте. Ее протяженность больше 70 километров, сообщает НСН.
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