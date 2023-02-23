Без церемоний. ОБСЕ запретила делегации РФ возложить цветы к памятнику советским воинам в Вене
Россиянам пришлось сражаться с неуважением европейских политиков во время Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене не были допущены члены российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает РИА Новости.
По его словам, при выдаче виз от российских делегатов потребовали письменно отказаться от участия в определённого рода мероприятиях.
Кроме того, СМИ сообщали, что представители делегаций из 20 стран ОБСЕ потребовали от Австрии не пускать подсанкционных российских делегатов на заседание Парламентской ассамблеи организации в Вене.
По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, европейские политики разрушают «святые для каждой страны вещи».
«Они много говорят о том, что уважают вероисповедание и культуру других народов, а на самом деле демонстрируют полнейшее неуважение. Фактически Европа деградирует. А вместе с ней деградируют и институты, созданные Евросоюзом, — Парламентская ассамблея Европы и ОБСЕ», — подчеркнул Цеков в комментарии RT.
По его мнению, в политическую кругах не просто ищут повод для конфликта с Россией, а создают его.
В этом смысле глава делегации в ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности прямо предложил всем, кто не согласен с законным участием россиян в работе Парламентской ассамблеи, покинуть зал «вместе со своими украинскими флагами». Трансляцию заседания вели на YouTube-канале ПА ОБСЕ.
«Мы не потерпим прямых оскорблений в адрес России, в адрес нашего президента и никогда не дадим возможности врагам России высказывать это в таком стиле в этой ассамблее», – цитирует его ТАСС.
После выступления Толстого часть участников вышли из зала заседаний, а другие – аплодировали представителю России.
Западные страны ищут надуманные предлоги для еще большего вмешательства в ситуацию на Украине, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. Блок НАТО ищет способы поддерживать градус эскалации на Украине, заявил представитель РФ. По его словам, западные страны «прощупывают» реакцию Москвы относительно угроз своей безопасности.
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