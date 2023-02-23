Без церемоний. ОБСЕ запретила делегации РФ возложить цветы к памятнику советским воинам в Вене

По его словам, при выдаче виз от российских делегатов потребовали письменно отказаться от участия в определённого рода мероприятиях.

Кроме того, СМИ сообщали, что представители делегаций из 20 стран ОБСЕ потребовали от Австрии не пускать подсанкционных российских делегатов на заседание Парламентской ассамблеи организации в Вене.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, европейские политики разрушают «святые для каждой страны вещи».



«Они много говорят о том, что уважают вероисповедание и культуру других народов, а на самом деле демонстрируют полнейшее неуважение. Фактически Европа деградирует. А вместе с ней деградируют и институты, созданные Евросоюзом, — Парламентская ассамблея Европы и ОБСЕ», — подчеркнул Цеков в комментарии RT.

По его мнению, в политическую кругах не просто ищут повод для конфликта с Россией, а создают его.