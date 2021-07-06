Толстой высказался об инциденте с уходом российской делегации с заседания ПА ОБСЕ

Россия может прекратить сотрудничество с международными площадками, на которых будет продолжаться «хамство» против страны. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.

Российская делегация в знак протеста покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Напомним, во вторник делегация РФ покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста против нарушения регламента. В ходе принятия решения о рассмотрении резолюции, касающейся оценок действий относительно Украины и Крыма, ассамблея нарушила правила о принятии решений.

«Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями. Все просто», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, в ассамблее «был действительно жаркий день», и российские делегаты «опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством».

«Нам не по пути с такими персонажами», — добавил Толстой.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ОБСЕПетр Толстой
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