Толстой высказался об инциденте с уходом российской делегации с заседания ПА ОБСЕ
Россия может прекратить сотрудничество с международными площадками, на которых будет продолжаться «хамство» против страны. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.
Напомним, во вторник делегация РФ покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста против нарушения регламента. В ходе принятия решения о рассмотрении резолюции, касающейся оценок действий относительно Украины и Крыма, ассамблея нарушила правила о принятии решений.
«Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями. Все просто», — написал Толстой в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, в ассамблее «был действительно жаркий день», и российские делегаты «опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством».
«Нам не по пути с такими персонажами», — добавил Толстой.
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