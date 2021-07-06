Российская делегация в знак протеста покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Делегация России покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак протеста против нарушения регламента в ходе принятия решения о рассмотрении резолюции.
Как отметил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, при рассмотрении документа, касающегося оценок действий относительно Украины и Крыма, ассамблея нарушила правила о принятии решений. По регламенту решение принимается двумя третями голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев, отмечает «Свободная пресса».
«Мы против того, чтобы менять правила по ходу игры... Мы сами превращаем нашу организацию в зал заседаний суда ограниченного количества стран и ограниченного количества участников, которые обсуждают две страны. Если вы считаете такой подход справедливым, мы в нем участвовать не будем», — цитирует Толстого РИА Новости.
Глава российской делегации подчеркнул, что Россия хочет диалога, а не конфронтации, отмечает телеканал «360».
Вице-спикер Госдумы напомнил, что подобный инцидент случался ранее: тогда нарушение регламента допустил экс-глава Ассамблеи, представитель Грузии Георгий Церетели, пишет News.ru.
Кроме того, зал заседания парламентской ассамблеи ОБСЕ покинула белорусская делегация. Так представители Белоруссии выразили несогласие с принятием резолюции «Общий подход к инакомыслию в Беларуси», сообщает РЕН ТВ.
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