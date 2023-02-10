Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад ищет предлоги для более глубокого вмешательства на Украине

Западные страны ищут надуманные предлоги для еще большего вмешательства в ситуацию на Украине, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. Слова дипломата передает ТАСС.

СМИ: Поставки Киеву истребителей распространят конфликт на Европу

Блок НАТО ищет способы поддерживать градус эскалации на Украине, заявил представитель РФ. По его словам, западные страны «прощупывают» реакцию Москвы относительно угроз своей безопасности.

Буякевич напомнил, что ряд стран НАТО поставляет тяжелую военную технику тем, кто публично призывает к уничтожению России.

Страны НАТО послали тревожный сигнал президенту Владимиру Зеленскому относительно дальнейшей военной помощи. Об этом сообщили украинские СМИ, отмечает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ЗападУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры