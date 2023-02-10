Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад ищет предлоги для более глубокого вмешательства на Украине
Западные страны ищут надуманные предлоги для еще большего вмешательства в ситуацию на Украине, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. Слова дипломата передает ТАСС.
Блок НАТО ищет способы поддерживать градус эскалации на Украине, заявил представитель РФ. По его словам, западные страны «прощупывают» реакцию Москвы относительно угроз своей безопасности.
Буякевич напомнил, что ряд стран НАТО поставляет тяжелую военную технику тем, кто публично призывает к уничтожению России.
Страны НАТО послали тревожный сигнал президенту Владимиру Зеленскому относительно дальнейшей военной помощи. Об этом сообщили украинские СМИ, отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 392 / сут.
Умерли
395 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+7 503 / сут.
- Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад ищет предлоги для более глубокого вмешательства на Украине
- Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
- Путин: Итоги 2022 года по России будут лучше предварительных расчетов
- Минобороны раскрыло стоимость новой формы для участников СВО
- «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ
- Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 20 тысяч
- Госдеп заявил об отсутствии угрозы для Молдавии и Румынии со стороны России
- В США обеспокоены сближением Ирана и России
- Минюст РФ внес в список иноагентов певицу Земфиру
- В России снизилась естественная убыль населения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru