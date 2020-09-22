Без России – никак: Германия не сможет расследовать «дело Навального»

После получения первых результатов проб Алексея Навального правительство Германии обратилось к Генпрокуратуре в Карлсруэ с вопросом о том, может ли Берлин начать расследование в отношении предполагаемых «отравителей» российского политика. Юристы в ответ лишь «покачали головой», пишет издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в следственных кругах.

Они, в частности, отметили, что в случае с Навальным нет привязки возможного отравления к Германии – туда политика лишь доставили на лечение. Другое дело – случай с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью, которые, как считают на Западе, были отравлены на территории Великобритании.

Российский политолог Марта Баширов в связи с этим высказал мнение, что на Западе «наступает отрезвление».

«Расследовать историю Навального в правовом ключе можно только в России, если продолжать утверждать, что именно в ней он был отравлен. И таким образом Берлину необходимо начать сотрудничать с Генпрокуратурой России, передать образцы материалов, взятые у Навального в Москву и объяснить где же бутылка с якобы обнаруженным Новичком. В противном случае - это укрывательство доказательств», - написал он в своем телеграм-канале.

В ином случае Германии придётся признать, что манипуляции с опасным химическим веществом произошли уже на её территории, утверждает Баширов.

Специалисты Бундесвера, а также двух независимых лабораторий в Швеции и Франции пришли к выводу, что Навальный мог быть отравлен ядом класса «Новичок». В России, однако, считают, что оснований для возбуждения уголовного дела нет: лечившие Навального врачи в Омске не нашли следов отравляющих веществ в его организме.

Первый Генеральный прокурор РФ Валентин Степанков в эфире НСН назвал главной ошибкой России отказ от возбуждения уголовного дела.

«Налицо факты, что все основания для возбуждения дела есть. Но это не проводится по каким-то политическим причинам за пределами процессуальных норм», - считает Степанков.