Без России – никак: Германия не сможет расследовать «дело Навального»
Немецкие юристы считают, что у Берлина нет возможности начать расследование по инциденту с Навальным, поскольку оно произошло в России. Но Москва также не спешит возбуждать уголовное дело, хотя основания для этого есть, заявил НСН первый генпрокурор России.
После получения первых результатов проб Алексея Навального правительство Германии обратилось к Генпрокуратуре в Карлсруэ с вопросом о том, может ли Берлин начать расследование в отношении предполагаемых «отравителей» российского политика. Юристы в ответ лишь «покачали головой», пишет издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в следственных кругах.
Они, в частности, отметили, что в случае с Навальным нет привязки возможного отравления к Германии – туда политика лишь доставили на лечение. Другое дело – случай с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью, которые, как считают на Западе, были отравлены на территории Великобритании.
Российский политолог Марта Баширов в связи с этим высказал мнение, что на Западе «наступает отрезвление».
«Расследовать историю Навального в правовом ключе можно только в России, если продолжать утверждать, что именно в ней он был отравлен. И таким образом Берлину необходимо начать сотрудничать с Генпрокуратурой России, передать образцы материалов, взятые у Навального в Москву и объяснить где же бутылка с якобы обнаруженным Новичком. В противном случае - это укрывательство доказательств», - написал он в своем телеграм-канале.
В ином случае Германии придётся признать, что манипуляции с опасным химическим веществом произошли уже на её территории, утверждает Баширов.
Специалисты Бундесвера, а также двух независимых лабораторий в Швеции и Франции пришли к выводу, что Навальный мог быть отравлен ядом класса «Новичок». В России, однако, считают, что оснований для возбуждения уголовного дела нет: лечившие Навального врачи в Омске не нашли следов отравляющих веществ в его организме.
Первый Генеральный прокурор РФ Валентин Степанков в эфире НСН назвал главной ошибкой России отказ от возбуждения уголовного дела.
«Налицо факты, что все основания для возбуждения дела есть. Но это не проводится по каким-то политическим причинам за пределами процессуальных норм», - считает Степанков.
Навальный постепенно приходит в себя. Накануне на его сайте от имени политика появилось требование вернуть одежду, которую у него изъяли при госпитализации в Омске. Есть предположение, что одежда может стать вещественным доказательство: следы яда якобы обнаружены на теле Навального.
Пока уголовное дело в России не возбуждено, одежда даже не является вещественным доказательством, объяснил, в свою очередь, Степанков.
О том же говорит и экс-глава МВД России Анатолий Куликов: пока одежда не приобщена к делу как вещдок, Навальный вправе требовать её, объяснил он НСН.
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