Где искать штаны Навального?

Оппозиционер Алексей Навальный потребовал вернуть одежду, в которой он был госпитализирован в Омске. С учетом того, что следы отравляющего вещества «Новичок» были обнаружены на его теле, одежда представляет собой важное вещественное доказательство, полагает Навальный.

«30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику, - написал Навальный в соцсетях. - Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», - добавил он.

Навальный был госпитализирован 20 августа, когда потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили лайнер в Омске, где пациента доставили в больницу скорой помощи. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой заявили о признаках отравления, а позже на основании заключения немецких военных токсикологов канцлер ФРГ заявила, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Российские врачи утверждали, что с момента госпитализации и до вылета пациента в Берлин в его анализах следов отравляющих веществ не было. Через две с половиной недели Навальный полностью пришел в себя.

С вещами Навального вышла неразбериха. Как напоминает РИА Новости, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш еще 20 августа писала, что вещи забрала его жена Юлия Навальная. В больнице скорой помощи, куда оппозиционера доставили из аэропорта, вещей не осталось – это подтвердили агентству в минздраве Омской области, однако сообщили, что одежду Навального изъяли следователи.

Доследственная проверка по делу о госпитализации Навального началась 20 августа, ее проводит управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Если их действительно не прихватила перед вылетом в Германию супруга пациента, то с большой долей вероятности и с учетом резонансного характера дела Навального можно предположить, что вещдоки, в том числе и личные вещи, находившиеся на нем или при нем в момент госпитализации, находятся именно в этом управлении, по адресу: город Новосибирск, Железнодорожная улица, дом 3. В крайнем случае – в Омске, в областном УМВД. Адрес тоже известен: Омск, улица Ленина, дом 2.

Несмотря на истечение сроков, отведенных на доследственную проверку, в ходе которой уже опрошены около 200 человек, она продолжается. И продлится, судя по всему, довольно долго: необходимы дополнительные проверочные мероприятия в связи с появлением в СМИ и интернете видеороликов, комментариев и интервью, содержащих различные версии случившегося, говорится в сообщении УМВД на транспорте по СФО.

В свою очередь, ТАСС сообщил, что доследственная проверка по делу Навального будет проводиться до принятия процессуального решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

За это время, глядишь, и штаны найдутся.

