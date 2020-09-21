Экс-глава МВД: Навальный имеет право требовать свою одежду
Бывший министр внутренних дел России рассказал в эфире НСН, что если дело по факту отравления Навального не возбуждено, то оппозиционер вполне может потребовать свою одежду.
Оппозиционный политик Алексей Навальный в понедельник потребовал от правоохранительных органов России вернуть его одежду. Оппозиционер утверждает, что его одежда может оказаться «очень важным вещдоком». По его словам, в Германии яд был обнаружен на его теле, поэтому есть вероятность, что «Новичок» был нанесен непосредственно на его одежду.
Если дело по факту отравления Навального не возбуждено, то он имеет право потребовать свою одежду, рассказал в эфире НСН экс-министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов.
«Если дело не возбуждено, он вправе потребовать одежду, если возбуждено – она будет как вещественное доказательство или предмет исследования», - пояснил Куликов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с инцидентом с Навальным ведется проверка. При этом, по его словам, Россия не может завести уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным на основании выводов немецких военных медиков, «тем более лаборатории армии ФРГ».
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