Экс-глава МВД: Навальный имеет право требовать свою одежду

Оппозиционный политик Алексей Навальный в понедельник потребовал от правоохранительных органов России вернуть его одежду. Оппозиционер утверждает, что его одежда может оказаться «очень важным вещдоком». По его словам, в Германии яд был обнаружен на его теле, поэтому есть вероятность, что «Новичок» был нанесен непосредственно на его одежду.

Если дело по факту отравления Навального не возбуждено, то он имеет право потребовать свою одежду, рассказал в эфире НСН экс-министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов.

«Если дело не возбуждено, он вправе потребовать одежду, если возбуждено – она будет как вещественное доказательство или предмет исследования», - пояснил Куликов.