Первый генпрокурор России назвал главную ошибку в деле Навального
Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН рассказал о ключевой ошибке России в ситуации вокруг Навального.
Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть его одежду. Он утверждает, что одежда может оказаться «очень важным вещдоком». По его словам, в Германии яд нашли на его теле, поэтому есть вероятность, что «Новичок» находился на одежде.
Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела.
«Налицо факты, что все основания для возбуждения дела есть. И это не проводится по каким-то политическим причинам за пределами процессуальных норм», - подчеркнул Степанков.
Одежда, если она становится вещественным доказательством, изымается и приобщается только по возбужденным уголовным делам, напомнил бывший генпрокурор. По его словам, сейчас это просто вещи, изъятые в ходе проверки, у них нет процессуального статуса.
Степанков отметил, что в ходе предварительной проверке нужно составить акт изъятия вещей, их исследовать, но может встать вопрос процессуальной чистоты изъятия и хранения этих вещей. Он подчеркнул, что если экспертиза этой одежды и будет, то ее итоги вне уголовного дела можно оспорить, так как не будет понятно, как эта экспертиза проводилась.
«Одежда – это частный случай. Завтра их будет больше всплывать, так как мы ушли от принципиального вопроса оценки именно в рамках расследования уголовного дела», - сказал он.
Экс-генпрокурор добавил, что сам факт возбуждения уголовного дела не говорил бы о том, что российская сторона признает западную версию событий.
Ранее в понедельник экс-министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов в эфире НСН рассказал, что если дело по факту отравления Навального не возбуждено, то он имеет право потребовать свою одежду.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 196 / сут.
Умерли
19 489+71 / сут.
Выздоровели
912 тыс.+2 616 / сут.
- Трамп назвал условие одобрения сделки по TikTok
- Внедорожник сбил пешеходов в центре Москвы
- ООН выяснила, чего боятся люди во всем мире
- «Роскосмос» оценил вероятность падения на Землю частей спутника «Монитор-Э»
- В Госдуме предложили ужесточить правила пользования каршерингом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru