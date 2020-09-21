Первый генпрокурор России назвал главную ошибку в деле Навального

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела.

«Налицо факты, что все основания для возбуждения дела есть. И это не проводится по каким-то политическим причинам за пределами процессуальных норм», - подчеркнул Степанков.

Одежда, если она становится вещественным доказательством, изымается и приобщается только по возбужденным уголовным делам, напомнил бывший генпрокурор. По его словам, сейчас это просто вещи, изъятые в ходе проверки, у них нет процессуального статуса.

Степанков отметил, что в ходе предварительной проверке нужно составить акт изъятия вещей, их исследовать, но может встать вопрос процессуальной чистоты изъятия и хранения этих вещей. Он подчеркнул, что если экспертиза этой одежды и будет, то ее итоги вне уголовного дела можно оспорить, так как не будет понятно, как эта экспертиза проводилась.