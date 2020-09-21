Первый генпрокурор России назвал главную ошибку в деле Навального

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН рассказал о ключевой ошибке России в ситуации вокруг Навального.

Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть его одежду. Он утверждает, что одежда может оказаться «очень важным вещдоком». По его словам, в Германии яд нашли на его теле, поэтому есть вероятность, что «Новичок» находился на одежде.

Навальный сообщил о найденном на его теле «Новичке»

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела.

«Налицо факты, что все основания для возбуждения дела есть. И это не проводится по каким-то политическим причинам за пределами процессуальных норм», - подчеркнул Степанков.

Одежда, если она становится вещественным доказательством, изымается и приобщается только по возбужденным уголовным делам, напомнил бывший генпрокурор. По его словам, сейчас это просто вещи, изъятые в ходе проверки, у них нет процессуального статуса.

Степанков отметил, что в ходе предварительной проверке нужно составить акт изъятия вещей, их исследовать, но может встать вопрос процессуальной чистоты изъятия и хранения этих вещей. Он подчеркнул, что если экспертиза этой одежды и будет, то ее итоги вне уголовного дела можно оспорить, так как не будет понятно, как эта экспертиза проводилась.

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«Одежда – это частный случай. Завтра их будет больше всплывать, так как мы ушли от принципиального вопроса оценки именно в рамках расследования уголовного дела», - сказал он.

Экс-генпрокурор добавил, что сам факт возбуждения уголовного дела не говорил бы о том, что российская сторона признает западную версию событий.

Ранее в понедельник экс-министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов в эфире НСН рассказал, что если дело по факту отравления Навального не возбуждено, то он имеет право потребовать свою одежду.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйРоссия
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