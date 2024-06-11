Без России на борту: «Мирный» план Зеленского урезали к саммиту в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите «Большой двадцатки» (G20) в ноябре 2022 года. В нее входят, в частности, вывод российских войск с Украины, возврат к границам 1991 года, противодействие экоциду и фиксация окончания конфликта.

РОССИЮ НЕ ПРИГЛАСИЛИ

Швейцарское правительство 10 июня сообщило, что 90 стран и организаций согласились принять участие в конференции по Украине, порядка половина делегаций прибудут из стран Европы. По информации кабмина, рабочие группы в ходе конференции будут обсуждать вопросы, связанные с продовольственной и ядерной безопасностью, а также гуманитарными проблемами. Отмечалось, что заключительное заявление будет подготовлено к концу саммита.

При этом МИД Швейцарии высказался по поводу неучастия России в конференции. Глава министерства Иньяцио Кассис заявил, что страна берет на себя ответственность за то, что не пригласила Москву на саммит после обсуждения этого вопроса «со многими странами».

«Мы обсуждали это со многими странами, не только с западными. Мы взвесили риски», – сказал он.

Однако Кассис уточнил, что ряд государств «глобального Юга» требовали присутствия РФ, но Швейцария не захотела рисковать потерей участия Украины, приглашая Москву. Также он сообщил, что Швейцария поддерживает дипломатические контакты с Россией по вопросам, которые касаются подготовки конференции: проходят регулярные контакты в Москве между швейцарским послом и МИД РФ.

«Мы сделали все возможное, чтобы дать шанс тому, чтобы Россия также была на борту», – подчеркнул Кассис.

Глава МИД добавил, что все стороны согласны с необходимостью участия РФ в диалоге по Украине, однако для этого, по его словам, должен наступить правильный момент.

КТО НЕ ПОЕДЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

В общей сложности на конференцию были приглашены 160 стран. Президент США Джо Байден, а также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин на нее не поедут. От участия в конференции также отказались Никарагуа и Мексика.