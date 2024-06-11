Без России на борту: «Мирный» план Зеленского урезали к саммиту в Швейцарии
В совместном заявлении по итогам конференции в Швейцарии не будет призыва к выводу российских войск с Украины, узнали СМИ. Между тем 90 стран и организаций согласились принять участие в саммите, а РФ считает его «паноптикумом».
В совместном заявлении по итогам саммита по мирному урегулированию конфликта на Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, не будет призыва к выводу российских войск. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на проект коммюнике.
Согласно данным дипломатических источников, вывод войск РФ и другие пункты, которые содержатся в предложенной Украиной «формуле мира», были исключены из проекта, так как в нем учитывались «некоторые развивающиеся страны Азии и Ближнего Востока», которые поддерживают связи с Россией.
В проекте совместного заявления также отмечается, что все стороны должны участвовать в достижении мира. В нем подчеркивается важность участия России в дискуссиях. Кроме того, указывается, что в коммюнике будут отражены только три пункта из «формулы мира» Киева – продовольственная безопасность и безопасность атомных электростанций, а также обмен пленными и возвращение вывезенных в РФ детей.
Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите «Большой двадцатки» (G20) в ноябре 2022 года. В нее входят, в частности, вывод российских войск с Украины, возврат к границам 1991 года, противодействие экоциду и фиксация окончания конфликта.
РОССИЮ НЕ ПРИГЛАСИЛИ
Швейцарское правительство 10 июня сообщило, что 90 стран и организаций согласились принять участие в конференции по Украине, порядка половина делегаций прибудут из стран Европы. По информации кабмина, рабочие группы в ходе конференции будут обсуждать вопросы, связанные с продовольственной и ядерной безопасностью, а также гуманитарными проблемами. Отмечалось, что заключительное заявление будет подготовлено к концу саммита.
При этом МИД Швейцарии высказался по поводу неучастия России в конференции. Глава министерства Иньяцио Кассис заявил, что страна берет на себя ответственность за то, что не пригласила Москву на саммит после обсуждения этого вопроса «со многими странами».
«Мы обсуждали это со многими странами, не только с западными. Мы взвесили риски», – сказал он.
Однако Кассис уточнил, что ряд государств «глобального Юга» требовали присутствия РФ, но Швейцария не захотела рисковать потерей участия Украины, приглашая Москву. Также он сообщил, что Швейцария поддерживает дипломатические контакты с Россией по вопросам, которые касаются подготовки конференции: проходят регулярные контакты в Москве между швейцарским послом и МИД РФ.
«Мы сделали все возможное, чтобы дать шанс тому, чтобы Россия также была на борту», – подчеркнул Кассис.
Глава МИД добавил, что все стороны согласны с необходимостью участия РФ в диалоге по Украине, однако для этого, по его словам, должен наступить правильный момент.
КТО НЕ ПОЕДЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
В общей сложности на конференцию были приглашены 160 стран. Президент США Джо Байден, а также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин на нее не поедут. От участия в конференции также отказались Никарагуа и Мексика.
В диппредставительстве Мексики заявили, что страна выступает за мир и ждет переговоров, в которых смогут участвовать обе стороны конфликта. В свою очередь Папа Римский Франциск заявил, что любые переговоры без участия России не имеют смысла.
«Пaпa также всех призывает к началу диалога как можно быстрее, считает, что Россия должна быть включена в любую мирную конференцию», – сообщил ТАСС глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам своей частной встречи с понтификом в Ватикане.
Отсутствие России на предстоящей конференции критикуют и в Европе. Как заявил «Известиям» глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ-2024, мирная конференция может быть успешной только при участии обеих сторон конфликта. Сам же политик намерен посетить конференцию.
Как минимум пять крупных латиноамериканских стран, по данным издания, воздержались от участия. Среди них Венесуэла и Куба. В зарубежных СМИ также появилась информация, что Бразилия отправит представителя на саммит по Украине только для вида. Страну на конференции будет представлять чиновник, который не уполномочен принимать важные решения, сообщила газета O Globo.
В свою очередь, президент Аргентины Хавьер Милей намерен посетить саммит G7 в Италии, но воздержится от появления на швейцарской конференции по Украине, сообщает местное издание La Nacion. Не видят смысла в участии в конференции и представители Чада – страны Центральной Африки. Как заявил глава МИД государства Абдераман Куламалла, урегулировать конфликт на Украине помогут только переговоры с РФ.
По данным немецкого агентства DPA, которое ссылается на источники, Саудовская Аравия тоже отказалась от участия в конференции. Отмечается, что в стране предпочли отказаться от приглашения из-за неучастия Россия. При этом официальные представители Саудовской Аравии пока не комментировали информацию.
Вероятно, не поедет на саммит и Пакистан, пишет газета Pakistan Today со ссылкой на источники. Вопрос участия у представителей страны также связан с отсутствием российской делегации в Швейцарии.
ОЖИДАНИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ
Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что государства, которые не входят в политический Запад, необходимы для успеха предстоящего саммита. В материале говорится, что Зеленский не планирует идти на переговоры с Москвой, и намерен склонить большинство стран к поддержке его «формулы мира», чтобы потом выдвинуть ультиматум Москве. При этом, пишет журнал, этого не произойдет «так быстро, как надеется Зеленский».
«В глазах сторонников Украины из западных стран этот план выглядит желательным, но нереалистичным. В странах, не входящих в политический Запад, он кажется совершенно абсурдным. Но именно они необходимы для успеха саммита», — говорится в сообщении.
Российские власти неоднократно критиковали предстоящую конференцию и заявляли, что без участия России невозможно обсуждать разрешение конфликта. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что проведение конференции по Украине без участия России – это «паноптикум».
В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН назвал «мирную» конференцию по Украине бутафорским мероприятием.
«Кто бы там ни участвовал, это не имеет вообще никакого значения, это абсолютно бутафорское мероприятие, это просто гнилое шоу с антироссийским наполнением. То, что Мексика и Никарагуа так поступили, то честь им и хвала, значит, здравый смысл там все-таки есть. Надо, чтобы побольше серьезных людей в мире свое отношение к этому открыто демонстрировали», – заявил собеседник НСН.
Ранее президент Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия не отказывается от проведения переговоров с Украиной. Он напомнил, что из переговорного процесса вышел именно Киев, передает «Радиоточка НСН».
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