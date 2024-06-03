Камала Харрис представит США на конференции по Украине в Швейцарии

Отмечается, что вместе с ней в Швейцарию отправится помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Вице-президент подчеркнёт приверженность администрации Джо Байдена поддержке усилий Киева по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН», - говорится в заявлении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что странам мирового большинства не следует участвовать в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

