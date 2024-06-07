Сенатор Климов назвал «мирную» конференцию по Украине бутафорией

Мексика и Никарагуа отказались участвовать в «мирной» конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня без участия России. Так, из 160 приглашенных стран участие на уровне глав государств и правительств подтвердили только 80.

«Кто бы там ни участвовал, это не имеет вообще никакого значения, это абсолютно бутафорское мероприятие, это просто гнилое шоу с антироссийским наполнением. То, что Мексика и Никарагуа так поступили, то честь им и хвала, значит здравый смысл там все-таки есть. Надо, чтобы побольше серьезных людей в мире свое отношение к этому открыто демонстрировали», - заявил собеседник НСН.



По его словам, президента Украины Владимира Зеленского нет смысла склонять к переговорам с Россией, потому что у него нет права голоса.

Ранее от участия отказались Бразилия, ЮАР, Китай, Куба, Венесуэла. Президент Аргентины Милей решил поехать на саммит G7, а от поездки на «мирную» конференцию вроде бы отказался. Смысла в конференции по Украине без России не видит даже Папа Римский Франциск.

