Захарова: конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром

Конференция по Украине, которая пройдёт в Швейцарии 15-16 июня, не имеет ничего общего с миром. Как пишет ТАСС, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она отметила, что на саммите собираются «поставщики оружия Киеву».

«Не называйте это «мирной конференцией»... Те, кто выступают за мир, не поставляют вооружения в зону конфликта», - сказала она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что люди, стоящие за конференцией по Украине в Швейцарии, не хотят мира, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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