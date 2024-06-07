Захарова: конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она отметила, что на саммите собираются «поставщики оружия Киеву».

«Не называйте это «мирной конференцией»... Те, кто выступают за мир, не поставляют вооружения в зону конфликта», - сказала она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что люди, стоящие за конференцией по Украине в Швейцарии, не хотят мира, сообщает RT.

