Захарова: конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром
Конференция по Украине, которая пройдёт в Швейцарии 15-16 июня, не имеет ничего общего с миром. Как пишет ТАСС, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она отметила, что на саммите собираются «поставщики оружия Киеву».
«Не называйте это «мирной конференцией»... Те, кто выступают за мир, не поставляют вооружения в зону конфликта», - сказала она.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что люди, стоящие за конференцией по Украине в Швейцарии, не хотят мира, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Союзмультфильм» снимет российский аналог «Барби»
- Группа «Сектор Газа» допустила, что могилу Хоя повредили злоумышленники
- Минобороны РФ: удар по Луганску был нанесен пятью ракетами ATACMS
- Lionsgate анонсировала новый фильм по «Голодным играм»
- Захарова: конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром
- Матвиенко: Парламент примет налоговые изменения до конца весенней
- Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%
- Подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» задержали
- МЧС: Три человека погибли под завалами жилого дома в Луганске
- Пасечник: Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru