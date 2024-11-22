Абхазия оплатила коммерческий переток электроэнергии из РФ еще на неделю
Правительство Абхазии заплатило за коммерческий переток электроэнергии из России до 29 ноября, сообщил на совещании в кабинете министров исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.
По его словам, в стране консолидируют бюджетные и внебюджетные возможности, чтобы изыскать средства для последующего перетока до конца года. Уточняется, что для этого потребуется около 600 миллионов рублей.
В свою очередь исполняющий обязанности вице-премьера, министра финансов Владимир Делба сообщил, что на поддержку энергетической отрасли в 2024 году уже направлено 360 миллионов рублей.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания на фоне протестов оппозиции подал в отставку, парламент республики принял ее. Обязанности главы государства будет исполнять вице-президент страны Бадра Гунба, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru