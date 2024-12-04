«Честный подход»: Абхазия обозначит для РФ «линии» по инвестсоглашению

Абхазия после президентских выборов поставит перед Россией вопросы, касающиеся пунктов инвестсоглашения, и честно уведомит о тех линиях, за которые не может выйти в документе, допустил глава торгового представительства Абхазии в России, член дипломатического клуба МИД РФ Олег Барциц в разговоре с НСН.

Ранее парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, вызвавшего протесты оппозиции. Большинство депутатов высказались против. Трое, включая заседателя, воздержались. Оппозиция настаивала на доработке соглашения с тем, чтобы в полной мере учитывались интересы абхазского народа. В ходе заседания 3 декабря звучали призывы отложить вопрос ратификации на период после выборов президента. Кроме того, один из депутатов заявил, что его профильный комитет направил 20 поправок к документу, но «они были проигнорированы исполнительной властью».

Заявивший о желании баллотироваться на пост президента Абхазии Барциц отметил, что Сухум честно изложит свою позицию перед РФ.