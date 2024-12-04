«Честный подход»: Абхазия обозначит для РФ «линии» по инвестсоглашению
Депутатами парламента было направлено более 20 поправок к соглашению с Россией, однако та спешка, с которой оно было подписано, не позволила внести большинство из них, отметил в эфире НСН член Всемирного абхазо-абазинского конгресса Олег Барциц.
Абхазия после президентских выборов поставит перед Россией вопросы, касающиеся пунктов инвестсоглашения, и честно уведомит о тех линиях, за которые не может выйти в документе, допустил глава торгового представительства Абхазии в России, член дипломатического клуба МИД РФ Олег Барциц в разговоре с НСН.
Ранее парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, вызвавшего протесты оппозиции. Большинство депутатов высказались против. Трое, включая заседателя, воздержались. Оппозиция настаивала на доработке соглашения с тем, чтобы в полной мере учитывались интересы абхазского народа. В ходе заседания 3 декабря звучали призывы отложить вопрос ратификации на период после выборов президента. Кроме того, один из депутатов заявил, что его профильный комитет направил 20 поправок к документу, но «они были проигнорированы исполнительной властью».
Заявивший о желании баллотироваться на пост президента Абхазии Барциц отметил, что Сухум честно изложит свою позицию перед РФ.
«Думаю, что Абхазия, поскольку она стоит в преддверии президентских выборов (досрочные выборы намечены на 15 февраля 2025 года. - Прим. НСН), должна будет спокойно, без напряжения, без излишнего шума, в том числе в средствах массовой информации, поставить вопросы, но только уже после президентских выборов, перед нашими российскими коллегами. Нужно будет обозначить новые подходы и желание работать по этим новым правилам, по новым подходам. Я имею в виду честное уведомление заранее тех позиций, на которые мы можем пойти и тех линий, за которые мы выйти не можем. Думаю, что честность – это самый правильный путь. Подождем до выборов, после этого пообщаемся конструктивно, по-деловому, по-дружески с нашими российскими коллегами», - сказал Барциц.
Он напомнил, что парламент Абхазии пытался доработать соглашение, однако оно было принято со спешкой.
«Но вопрос о том, что парламент пытался доработать это соглашение – это бесспорное утверждение. Депутатами парламента было принято более 20 поправок к соглашению, однако та спешка, с какой было подписано это соглашение, не позволила внести львиную долю этих поправок. Есть масса пунктов, в том числе о том, чтобы не включать земельные участки в качестве инструмента залога, что особенно болезненно для жителей и граждан Абхазии. К сожалению, из 20 с лишним поправок было принято только две. Мы слышали только одно, что эти поправки якобы не устраивают одну из сторон. Но проверить это не представляется возможным. Поскольку эти поправки не были рассмотрены, не были внедрены в текст этого соглашения, собственно, и произошло то, что произошло. Еще раз хочу подчеркнуть, что выступления абхазских бизнесменов, граждан Абхазии и оппозиционеров не означают того, что Абхазия против российских инвестиций», - указал собеседник НСН.
Документ предусматривал льготы для российских предпринимателей, реализующих проекты с объемом инвестиций не менее 2 млрд рублей. Именно из-за этого соглашения в стране разгорелись массовые протесты, в результате которых Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента. Документ был подписан еще 30 октября в Москве, а рассмотреть вопрос о ратификации изначально должны были 15 ноября – но на фоне митингов его отложили, передает «Радиоточка НСН».
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