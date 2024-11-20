СМИ: Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля

Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Центризбиркоме республики.

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«Мы целимся в дату 15 февраля», — отметил собеседник агентства.

В то же время источник указал, что решение о выборах принимает парламент, дата может измениться в ходе консультаций.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания на фоне протестов оппозиции подал в отставку, парламент республики принял ее. Обязанности главы государства будет исполнять вице-президент страны Бадра Гунба, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
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