СМИ: Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля

«Мы целимся в дату 15 февраля», — отметил собеседник агентства.

В то же время источник указал, что решение о выборах принимает парламент, дата может измениться в ходе консультаций.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания на фоне протестов оппозиции подал в отставку, парламент республики принял ее. Обязанности главы государства будет исполнять вице-президент страны Бадра Гунба, отмечает «Свободная пресса».

