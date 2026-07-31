Телеграм: Киев поссорился с Тегераном, Европа сгорела

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В конце прошлой недели ВСУ атаковали иранский сухогруз в российских территориальных водах в Каспийском море. В результате удара один человек погиб, еще один пострадал. Владимир Зеленский заявил об угрозе со стороны Тегерана и призвал готовиться к открытию нового фронта. Иран заявил, что оставляет за собой право на ответные действия, после чего и.о. главы МИД Украины Андрей Сибига заявил о непреднамеренности удара и нежелании эскалации.

«Пинта разума» пишет об ошибке Зеленского:

«Зеленский жестко просчитался с ударом по иранскому судну на Каспии, и ему объяснили это в Вашингтоне на встрече с Трампом и на похоронах сенатора Грэма [внесен в перечень террористов и экстремистов] во время разговора с Нетаньяху. США и Израилю сейчас крайне необходимо временное перемирие войне с Ираном: именно по этой причине катарские посредники выходили на Тегеран, а оманские даже приезжали в иранскую столицу. Переговоры идут сложно, и вот в это самое время украинский дрон атакует судно под флагом Ирана, а сам Зеленский публично заявляет о причастности Украины к данному инциденту. При этом он формулирует причины атаки следующим образом: Тегеран оказывает военную помощь Москве, и поэтому Украина имеет право атаковать иранские суда. То есть Зеленский мало того, что нарывался на иранский ответный удар, но еще и дает формально России повод атаковать украинских союзников, поставляющих вооружения Украине. В итоге как только Иран пообещал ответ, который мог бы превратиться не только в поражение целей на украинской территории, но и в Европе (иранская сторона недвусмысленно намекнула на это), Зеленский моментально сдал назад. Именно по этой причине глава украинского МИДа позвонил своему коллеге Аббасу Аракчи с извинениями».

«Всевидящее око» считает поведение Киева жалким:

«"Что ж ты, фраер, сдал назад?" После серьезного предупреждения Ирана о неизбежности ответа на украинскую атаку гражданского судна бандеровцы трусливо поджали хвост и жалобно запросили пощады, заявив, что попали по нему совершенно случайно, больше так не будут и готовы возместить ущерб. Им-то казалось, что они храбро ударят по вражескому судну, а когда Иран соберется ответить, Штаты уже окончательно уничтожат всякое сопротивление персов, и отвечать станет некому. Однако политика шакала Табаки подвела в очередной раз. Иран рассыпаться не собирается и готов спросить с бандерлогов за коварство, подлость и "хитрые" комбинации. А возможности у него для этого есть – иранская баллистика вполне способна добить до Киева, и что-то подсказывает, что, в отличие от армии России, заморачиваться гуманными соображениями иранцы не станут. Иронично, когда "политикой Табаки" пользуются ничтожные бандерлоги, возомнившие себя "хозяевами джунглей". Особенно иронично это в тех случаях, когда американскому Шер-Хану их навязчивый сервис не только не нужен, но даже и не ко времени – Трамп сейчас склонен завершить конфликт с Ираном путем переговоров, и эскалация конфликта явно не отвечает его намерениям».

«FRONTовые Zаметки» приводят мнение военного эксперта:

«Иран имеет возможность эффективно ответить Украине на удар по торговому судну в Каспийском море, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире программы "Мнение". "Ракетные войска КСИР могут рассматривать пул целей, связанных с Украиной. У них есть ракеты, способные достигать в том числе Киева. Я думаю, они могут найти какие-то суда, связанные с Украиной, с какими-то компаниями, которые, допустим, закупают дроны через какую-то из монархий Персидского залива", – сказал Борис Рожин. Эксперт центра военно-политической журналистики считает, что самым простым для КСИР будет потопить какой-то сухогруз или балкер, который заходил или планирует заходить в Одесский порт».

Журналист Юлия Витязева делает вывод:

«Черное море хутор будет использовать для террора и в отношении Ирана. Поэтому совместными усилиями его нужно этой возможности лишить. Привет Одессе, кстати. Надеюсь, ее нынешние обитатели понимают, что иранцам в отличие от России на них глубоко плевать и церемониться, как мы, они не станут».

«338» напоминает:

«Примечательно, что ни одна из сторон (или комментаторов) не провел аналогий с событиями 2020 года, когда Иран по ошибке сбил украинский "Боинг". Иран тогда признал вину и выплатил Киеву компенсацию. Другие страны Каспийского региона в своей твиттер-дипломатии ограничились дежурными репликами про "недопустимость атак". Но вновь забыли обозначить атаковавшего субъекта. Вероятно, потенциальные прибыли от транзита грузов по ТМТМ и экспорту углеводородов в Европу позволяют закрыть глаза на некоторые вещи. Но утверждать, что "Иран дал заднюю", и ничего не будет – очень преждевременно».



