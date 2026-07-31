Телеграм: Киев поссорился с Тегераном, Европа сгорела
В России нормализуется ситуация с топливом, на Украине испугались угроз Ирана, а в Европе масштабные пожары выжигают леса и поселки.
Доступность топлива
В среду зампредседателя правительства России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием глав регионов, представителей Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Минвостокразвития и отраслевых компаний.
«ИнфоТЭК» отмечает, что ФАС зафиксировала снижение цен на независимых АЗС:
«В разгар кризиса именно частные заправки, закупающие топливо на бирже, держали самые высокие цены – в отдельных регионах они доходили до 150-250 рублей за литр. Сейчас, после насыщения рынка и усиления контроля, стоимость начала постепенно опускаться. Ведомство продолжает мониторинг и при необходимости оперативно реагирует. Минсельхоз доложил, что ситуация со снабжением аграриев постепенно стабилизируется. Уборочная кампания идет во всех регионах, сельхозпроизводители получают топливо, в том числе благодаря приоритетному отпуску на АЗС и прямым договорам с нефтяными компаниями».
«Темник» приводит пример:
«Вопреки прогнозам "всёпропальщиков" Правительство и регионы все увереннее выправляют временный кризис с обеспечением топливом. Сразу несколько регионов сегодня объявили об отмене лимитов отпуска в одни руки. Самый показательный пример – Омск. Некоторые местные блогеры пытались хайповать, вбрасывая тему о снижении цен, приуроченного якобы к визиту Путина на ХХII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшегося 25 июля. Однако состоявшаяся спустя всего два дня отмена лимитов отпуска говорит о том, что снижение цен было вызвано объективными факторами. Хотя приезд главы государства, возможно, и придал дополнительную мотивацию ответственным лицам. Но то, что омский кейс не случайность, а часть системного процесса, следует из отмены лимитов в Калининградской и Астраханской областях. Первая территория – эксклав, для которого логистические затруднения заведомо умножаются. Поэтому постепенная нормализация ситуации с топливом именно здесь может служить "лакмусовой бумажкой", сигнализирующий о позитивной динамике в целом по всей стране».
«ПОДСЛУШАНО КОВРОВ» публикует фото мужчины, который, спрятавшись от сотрудников АЗС за открытой дверью своей машины, наливает топливо в канистру:
«Вроде сейчас нет дефицита бензина? Зачем вести себя, как крысеныш, и прятаться за дверь? Даже нет лимитов уже. Вы все боитесь, что вам не хватит бензина. Вот поэтому из-за таких все и началось. Опять хотите стоять часами?»
«Нефтегазовая вертикаль» поднимает вопрос о целесообразности строительства небольших нефтеперерабатывающих заводов:
«Сейчас в тренде обсуждение темы про мини-НПЗ. Со стороны власти идея о развитии широкой сети подобных заводов получила устную поддержку. Пообщалась с очень компетентным экспертом сегмента инжиниринга, называть имя не буду, в данный момент он занимается строительством НПЗ в Грузии. Основная суть беседы. Вопрос: целесообразно ли это делать или нет? Ответ: ничего этого не надо делать, нужно восстанавливать (то, что пострадало) и дальше работать. "Капекс у мини-НПЗ однозначно выше, качество – вопрос". Что касается безопасности, то мини-НПЗ так же может быть атакован дронами, как и большой НПЗ».
«Мейстер» резюмирует:
«Меры, принятые для решения топливного кризиса, были комплексные – от запрета на экспорт и отмены ремонтов до импорта и понижения стандарта качества бензина. И они, очевидно, дали результат, вопреки мнению (за)украинцев, предрекавших нам крах. Расслабляться, конечно, рано – многие НПЗ еще в ремонте, да и повторные атаки ВСУ возможны, не говоря о том, что казна теряет в деньгах от запрета на экспорт топлива. Однако экономика и власти России вновь показали высокую адаптивность. А над проблемой украинских "мидлстрайков", судя по заявлению Алиханова о все более массовом и успешном внедрении лазеров для борьбы с БПЛА, работают более чем плотно».
Удары по Украине
На этой неделе ВС РФ продолжали уничтожать военную и логистическую инфраструктуру Украины.
«Политэкономия – Колташов» приводит данные социологии:
«Опросы общественного мнения показывают, что граждане России все злее смотрят на бандеровскую Украину. Пресса приводит следующие слова Президента России, обрисовывающие его понимание натиска и его меры: "В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо. Очень хочется. Но возникает вопрос: еще смелее? ... Здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся". Величайший военный теоретик истории Карл фон Клаузевиц указывал, что войну ведут сжатием или растягиванием времени – все зависит от условий. Россия показала, что эффективно растягивает время: 1) США отошли в сторону от конфликта; 2) в ЕС нарастают разногласия; 3) население бывшей советской Украины устает от правления бандеровцев и их произвола. Потому правы военные аналитики, когда отмечают, что Президент России всегда взвешивает "смелость" решений и их цену, будучи глубоко погружен во все процессы СВО, понимая риски и возможности для наших войск. Армия России бережет силы».
Политолог Юрий Баранчик следит за украинской экономикой:
«Обещанная Зеленским 40-дневная кампания по принуждению России к миру работает отлично. Только в другую сторону. Полтавский горно-обогатительный комбинат с понедельника останавливает свою работу на 10-20 дней из-за тяжелой ситуации и морской блокады, сообщил представитель предприятия на заседании парламентской комиссии. Комбинат за зиму не работал 67 суток. Сейчас ситуация дополнительно усложняется блокадой украинских портов, одно судно уже было атаковано дроном, погиб член экипажа. 3 из 4 запланированных судов заблокированы в портах. Тяжелая ситуация и на соседнем Еристовском ГОКе. Он пока не закрылся, но за первое полугодие предприятия покинули около 600 человек. Находящийся в родном Зеленскому Кривом Роге крупнейший Южный ГОК также останавливает работу из-за российских атак на торговые суда, говорится в его заявлении. Компания сообщила, что в июле под российские удары попали минимум 12 судов, что привело к усложнению морской логистики. Южный ГОК, который входит в холдинг Рината Ахметова "Метинвест", призвал власть "принять максимальные меры по защите портовой инфраструктуры и торговых судов от вражеских атак" и заявил, что продолжит работать, когда позволит ситуация с безопасностью».
«Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев» прогнозируют последствия:
«Украинские порты отдыхают. Через морские порты традиционно проходило до 80% всего украинского экспорта, а теперь значительная часть зернового потока зависла внутри страны. Это не значит, что украинцам достанутся дешевые крупы и хлеб. Зерно будут пытаться вывозить по железной дороге через западные границы и дунайское направление. Но сухопутный экспорт заметно дороже морского. Значит, для получения той же суммы валюты придется продать больше зерна. А что останется самой Украине? Совсем немного».
«УЗЕЛ СВЯЗИ» уличает Зеленского во вранье:
«Сегодня в 07:19 ресурс УНИАН опубликовал заявление Зеленского, согласно которому развитие украинских военных технологий и дальние удары якобы лишили Россию инициативы. В качестве аргументов были предъявлены 500 украинских оборонных компаний и очередные "30 тысяч российских потерь ежемесячно" – как и прежде, без каких-либо доказательств. А вот уже в 07:51 другой рупор пропаганды "Украинская правда" пересказала свежую оценку DeepState. И внезапно оказалось, что российские войска: усиливают давление на Константиновку; имеют преимущество в воздухе благодаря большому количеству дронов; создают угрозу окружения украинской группировки; выявляют слабые места в обороне; воздействуют по логистике ВСУ; заставляют украинское командование готовиться к активизации боев на следующем направлении. Хочу заметить: это слова не российских военкоров или пропагандистов, а украинского так называемого мониторингового проекта. 500 оборонных компаний – звучит внушительно. Только наших парней об этом, похоже, не предупредили: они продолжают давить на Константиновку, бить по логистике и крушить противника по всем направлениям. Для меня же удобно, что даже опровергать Зеленского не пришлось. Им понадобилось полчаса, чтобы поставить своего фюрера на место».
«АДЕКВАТ Z» комментирует проблемы киевлян:
«Еще с вечера туземцы местечка Киев были очень недовольны, что в метро на ночевку не войти: паханы так качественно прогрели стадо насчет предстоявшего удара, что оно набилось на все станции буквально до отказа. Кто вперся пораньше, аристократически провел ночь в палатках или на надувных матрасах, кто влез последними – на ногах, потому что негде было даже сесть. Проблема в принципе решается элементарно: надо во время тревог разрешить в метро свободную охоту ТЦК, и всей душой верю, что до этого додумаются. С самим Киевом ночью, впрочем, обошлись почти нежно: десяток ракет одной волной по двум военным заводам, пять минут массового энкопреза – и можно приступать к вытряхиванию из шаровар. Зато западенщине, которую как следует не трогали, кажется, с середины мая, досталось крылатыми ракетами (по обыкновению беспрепятственно пролетевшими через весь хутор) прямо от души: в трех областях утрамбовали заводы, где могли уже успеть поверить, что несколько месяцев тишины – это типа навсегда».
Ссора Украины с Ираном
В конце прошлой недели ВСУ атаковали иранский сухогруз в российских территориальных водах в Каспийском море. В результате удара один человек погиб, еще один пострадал. Владимир Зеленский заявил об угрозе со стороны Тегерана и призвал готовиться к открытию нового фронта. Иран заявил, что оставляет за собой право на ответные действия, после чего и.о. главы МИД Украины Андрей Сибига заявил о непреднамеренности удара и нежелании эскалации.
«Пинта разума» пишет об ошибке Зеленского:
«Зеленский жестко просчитался с ударом по иранскому судну на Каспии, и ему объяснили это в Вашингтоне на встрече с Трампом и на похоронах сенатора Грэма [внесен в перечень террористов и экстремистов] во время разговора с Нетаньяху. США и Израилю сейчас крайне необходимо временное перемирие войне с Ираном: именно по этой причине катарские посредники выходили на Тегеран, а оманские даже приезжали в иранскую столицу. Переговоры идут сложно, и вот в это самое время украинский дрон атакует судно под флагом Ирана, а сам Зеленский публично заявляет о причастности Украины к данному инциденту. При этом он формулирует причины атаки следующим образом: Тегеран оказывает военную помощь Москве, и поэтому Украина имеет право атаковать иранские суда. То есть Зеленский мало того, что нарывался на иранский ответный удар, но еще и дает формально России повод атаковать украинских союзников, поставляющих вооружения Украине. В итоге как только Иран пообещал ответ, который мог бы превратиться не только в поражение целей на украинской территории, но и в Европе (иранская сторона недвусмысленно намекнула на это), Зеленский моментально сдал назад. Именно по этой причине глава украинского МИДа позвонил своему коллеге Аббасу Аракчи с извинениями».
«Всевидящее око» считает поведение Киева жалким:
«"Что ж ты, фраер, сдал назад?" После серьезного предупреждения Ирана о неизбежности ответа на украинскую атаку гражданского судна бандеровцы трусливо поджали хвост и жалобно запросили пощады, заявив, что попали по нему совершенно случайно, больше так не будут и готовы возместить ущерб. Им-то казалось, что они храбро ударят по вражескому судну, а когда Иран соберется ответить, Штаты уже окончательно уничтожат всякое сопротивление персов, и отвечать станет некому. Однако политика шакала Табаки подвела в очередной раз. Иран рассыпаться не собирается и готов спросить с бандерлогов за коварство, подлость и "хитрые" комбинации. А возможности у него для этого есть – иранская баллистика вполне способна добить до Киева, и что-то подсказывает, что, в отличие от армии России, заморачиваться гуманными соображениями иранцы не станут. Иронично, когда "политикой Табаки" пользуются ничтожные бандерлоги, возомнившие себя "хозяевами джунглей". Особенно иронично это в тех случаях, когда американскому Шер-Хану их навязчивый сервис не только не нужен, но даже и не ко времени – Трамп сейчас склонен завершить конфликт с Ираном путем переговоров, и эскалация конфликта явно не отвечает его намерениям».
«FRONTовые Zаметки» приводят мнение военного эксперта:
«Иран имеет возможность эффективно ответить Украине на удар по торговому судну в Каспийском море, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире программы "Мнение". "Ракетные войска КСИР могут рассматривать пул целей, связанных с Украиной. У них есть ракеты, способные достигать в том числе Киева. Я думаю, они могут найти какие-то суда, связанные с Украиной, с какими-то компаниями, которые, допустим, закупают дроны через какую-то из монархий Персидского залива", – сказал Борис Рожин. Эксперт центра военно-политической журналистики считает, что самым простым для КСИР будет потопить какой-то сухогруз или балкер, который заходил или планирует заходить в Одесский порт».
Журналист Юлия Витязева делает вывод:
«Черное море хутор будет использовать для террора и в отношении Ирана. Поэтому совместными усилиями его нужно этой возможности лишить. Привет Одессе, кстати. Надеюсь, ее нынешние обитатели понимают, что иранцам в отличие от России на них глубоко плевать и церемониться, как мы, они не станут».
«338» напоминает:
«Примечательно, что ни одна из сторон (или комментаторов) не провел аналогий с событиями 2020 года, когда Иран по ошибке сбил украинский "Боинг". Иран тогда признал вину и выплатил Киеву компенсацию. Другие страны Каспийского региона в своей твиттер-дипломатии ограничились дежурными репликами про "недопустимость атак". Но вновь забыли обозначить атаковавшего субъекта. Вероятно, потенциальные прибыли от транзита грузов по ТМТМ и экспорту углеводородов в Европу позволяют закрыть глаза на некоторые вещи. Но утверждать, что "Иран дал заднюю", и ничего не будет – очень преждевременно».
Предвыборная кампания
Россия продолжает готовиться к сентябрьским выборам.
«Территория смыслов» приводит тезисы из лекции председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой:
«Сегодняшнее время требует энергичных, нестандартных решений и умения мыслить на опережение. Качественно проведенные выборы – это залог стабильности, и над созданием максимально открытой и прозрачной системы избирательная комиссия работала последние десять лет. Путь настоящего политика начинается с малого: сначала стоит помочь тем, кто рядом. Люди доверяют тому, кто уже доказал свою пользу. Предстоящие выборы проходят в условиях беспрецедентного информационного давления. Молодым политикам важно проверять и анализировать информацию. Достойная политическая конкуренция строится на сильных программах и умении вести честный диалог с избирателем».
«Мюсли вслух» пишет об общественном наблюдении за выборами:
«По традиции за пару месяцев до Единого дня голосования Общественная палата России подписала соглашение с рядом НКО об общественном наблюдении за выборами. Участие общественных и некоммерческих организаций в процессе независимого мониторинга избирательного процесса – полезная и правильная практика. Потому что такой вид контроля уже давно превратился в своего рода "народный" проект, объединяющий сотни тысяч людей разных профессий и возрастов. Соглашение ОП РФ и НКО – не рутинная процедура: в его рамках ведется подготовка и работа общественных наблюдателей на участках, а избирателям разъясняются нюансы голосования. Конечная цель всех этих усилий – сделать российские выборы не черным ящиком, непонятным для непосвященных, но максимально комфортным и удобным процессом».
Депутат Госдумы, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев отмечает, что на этой неделе прошло последнее в этом созыве заседание нижней палаты парламента:
«Пять лет назад мы пришли сюда с убеждением, что главный капитал России – это люди. За эти годы мы объездили всю страну. Встречались с самыми разными людьми и везде слышали три одинаковых запроса, которые не меняются от региона к региону. Люди хотят скорейшей победы, меньше запретов и понятного будущего. Мы считаем, что победы можно добиться только правдой, четкими правилами и уважением к людям. Нужно отвечать на вопросы людей. Кто подлежит призыву? Что с налетами и бомбоубежищами? Какие потери? Взрослые люди выдержат правду, а вранье их оскорбляет. Запретов за эти годы накопилось столько, что уже непонятно – что можно, а что нельзя. И люди честно говорят, что у них пропадает желание действовать. Мы считаем, что не нужно воспринимать человека как несмышленого ребенка или потенциального преступника. Нужно его уважать, доверять и ценить. Чтобы люди могли любить, мечтать и творить. Понятное будущее построят именно те, кто считает главным капиталом России – человека».
«Доктор Z прописал» рассказывает, какие партии примут участие в думских выборах:
«Центризбирком сегодня утвердил федеральный список кандидатов от партии "Зеленые" для участия в выборах депутатов Госдумы. И тем самым завершил процесс регистрации федеральных списков партий на выборах. Всего их 11, ранее были зарегистрированы списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России – За правду", "Яблока", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, "Коммунистов России", "Родины" и Партии прямой демократии. Все перечисленные партии освобождены от обязанности собирать подписи избирателей для регистрации своих списков, поскольку представлены в Госдуме и/или в законодательных собраниях регионов. На выборах в Госдуму пять лет назад в федеральный бюллетень было включено 14 партий. Самое большое число претендентов на федеральные мандаты зафиксировано в 1995 году, тогда в бюллетени значились 43 избирательных объединения и блока. Наименьшее количество участников федерального голосования отмечено в 2011 году, когда борьбу вели всего семь партий. А вот в 2007 году их было столько же, сколько и в этом».
Масштабные пожары в Европе
Лесные пожары охватили большие территории нескольких стран Евросоюза.
«Helicopter review» пишет о скандале в Испании, которая из-за санкций Евросоюза, запрещающих поставку запчастей для купленных Мадридом российских вертолетов Ка-32, не может использовать их для борьбы с пожарами:
«Во время масштабных лесных пожаров в Испании вновь вспомнили о вертолетах Ка-32, которые долгие годы считались одними из самых эффективных машин для борьбы с огнем. Новость быстро превратилась в повод для политических дискуссий. <…> Когда происходят крупные природные или техногенные катастрофы, последствия в первую очередь ощущают не те, кто принимает решения. Их ощущают обычные люди – жители населенных пунктов, пожарные, спасатели, медицинские службы. Именно они сталкиваются с ситуацией, когда любой недоступный самолет или вертолет может означать более длительное ожидание помощи, потерю времени и дополнительные риски. Авиация создается не для политических дискуссий. Она создается для того, чтобы спасать людей. Поэтому любая история, в результате которой специализированная техника не может выполнять свою работу, – это прежде всего повод задуматься о том, насколько важно сохранять работоспособность авиации, предназначенной для борьбы со стихийными бедствиями и спасения человеческих жизней. В конечном счете лесной пожар, наводнение или землетрясение не выбирают национальность вертолета. Для людей, ожидающих помощи, имеет значение только одно – чтобы машина смогла подняться в воздух вовремя».
«Парижский мальчик» рассказывает о пожарах во Франции:
«Франция в огне уже больше недели. Сильно пострадал департамент Жиронда (вокруг Бордо). Там было эвакуировано около 220.000 человек – крупнейшая эвакуация в стране из-за пожаров за историю; на сегодняшний момент домой, по сообщению властей, смогли вернуться 144.000, но пожары продолжаются. По всей стране в связи с пожарами задержаны 275 человек, в 70% из них речь идет о "преступных действиях", под стражу взят 31 человек, заявил министр МВД Лоран Нуньес. Пожарным не хватает техники. К тушению подключились фермеры. Это привело к критике президента Макрона, которого обвинили в сокращении бюджетов, а также припомнили, как полицейские разгоняли требующих улучшения условий пожарных в 2019».
«Французский Связной» сравнивает ЕС с лудоманом:
«Если кто-то из вас, не дай Бог, наблюдал воочию, как существует семья лудомана, вы можете отлично представить себе, как сейчас существует европейская экономика. Это экономика лудомана, когда все деньги уносятся в казино в надежде выиграть. Евробюрократы гребут деньги из всех шкафов, чтобы отдать их Зеленскому, который обещает им, что вот еще чуть-чуть, еще миллиард, и выигрыш у них в кармане. На фоне страшного бедствия во Франции президент Макрон объявляет сбор пожертвований на восстановление леса Фонтенбло (выгорело 2 тыс. га), одновременно подписываясь под обещанием нового транша Зеленскому. Когда огонь на юго-западе охватил уже 14 тыс. га (самое разрушительное бедствие за 50 лет), Париж продолжает отправлять Киеву миллиарды евро (до €17 млрд), в то время как гражданская безопасность Франции доведена "до упадка". Это логика лудоманов. Ходят слухи, что катастрофа связана с программой ЕС по выкорчевке 30 тыс. га виноградников в 2025 году. Политик Флориан Филиппо еще тогда в 2025 году называл это "украинским выкорчевыванием", утверждая, что выплачиваемые фермерам 4000 евро за гектар финансируются из фондов помощи Украине».
«Греция на русском» публикует видео:
«Лесной пожар в округе Рефимно остается крайне опасным. Ураганный ветер, порывы которого достигают 12 баллов по шкале Бофорта, вызывает постоянные новые очаги возгорания и не позволяет авиации эффективно выполнять сбросы воды. На месте продолжают работать 224 пожарных и 53 единицы специальной техники, которые ведут непрерывную борьбу со стихией. Одновременно аварийные службы уже приступили к восстановлению поврежденной электросети, пострадавшей в результате пожара. Из-за чрезвычайно сложной обстановки муниципалитет Аиос-Василиос официально объявлен зоной чрезвычайной ситуации».
«Мышь в овощном» интересуется:
«Версию о том, что за этим буйством огненной стихии стоят русские поджигатели, зарубежной публике уже скормили? Сейчас может быть важно смотреть за руками: если подобные обвинения начнут раскручивать всерьез – то где-то около точки вброса вполне могут мелькнуть уши реальных геростратов. И мы не сильно удивились бы, окажись одно из них львиным, а другое – единорожьим».
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