Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов

По его словам, эта хорошая для российского спорта новость, так как в Индии осенью текущего года пройдёт Всемирный чемпионат по армрестлингу.

«Российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачёте», — указал министр.

Ранее выступать на соревнованиях с национальным флагом и гимном россиянам разрешила Международная федерация бокса (World Boxing), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».