Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов
Всемирная федерация армрестлинга (WAF) сняла все ограничения с российских спортсменов. Как пишет RT, об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.
По его словам, эта хорошая для российского спорта новость, так как в Индии осенью текущего года пройдёт Всемирный чемпионат по армрестлингу.
«Российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачёте», — указал министр.
Ранее выступать на соревнованиях с национальным флагом и гимном россиянам разрешила Международная федерация бокса (World Boxing), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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