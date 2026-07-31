Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов

Всемирная федерация армрестлинга (WAF) сняла все ограничения с российских спортсменов. Как пишет RT, об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.

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По его словам, эта хорошая для российского спорта новость, так как в Индии осенью текущего года пройдёт Всемирный чемпионат по армрестлингу.

«Российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачёте», — указал министр.

Ранее выступать на соревнованиях с национальным флагом и гимном россиянам разрешила Международная федерация бокса (World Boxing), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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