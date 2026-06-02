«Со стороны «Хезболлы» идет полномасштабное наступление на Израиль, это очень активный фронт. Вопрос только в том, как это прекратить, есть вариант боевых действий, а есть вариант перемирия. С ливанским руководством идет процесс переговоров. Вопрос остается в том, сможет ли тот же Трамп «уломать» «Хезболлу» в Ливане. Такая возможность есть, тогда перемирие, конечно, лучше, чем силовой метод. Договора пока нет, есть разговоры о договоре. Идет спор», - отметил он.

По его словам, в Израиле настроены на бескомпромиссный вариант – уничтожение «Хезболлы», но вынуждены прислушиваться к США.

«Нетаньяху не может лишиться поддержки Трампа, Израиль – это основная держава в регионе. Израиль может сам по себе решить вопрос, но выбирает договариваться с США. Иран хочет сохранить статус в регионе, против этого и идет война США и всех других игроков в регионе. Я думаю, что перемирие – это лишь временная история, потом все снова начнется. «Хезболла» - это союзник Ирана, Ливан готов решить эту проблему, так как это угроза, но они пока не могут. В Израиле поддерживается вариант полного уничтожения «Хезболлы», но приходится учитывать и мнение США», - добавил собеседник НСН.

Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева говорила НСН, что обмен ударами между Ираном и США продолжается, что не мешает сторонам обсуждать прекращение боевых действий в регионе, а переговоры по ядерной программе исламской республики ведутся параллельно.

