Разговоры о договоре: Как Трамп и Нетаньяху решат вопрос с Ливаном
Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху не может лишиться поддержки Дональда Трампа даже после скандала на фоне ударов по Ливану, заявил НСН Цви Маген.
В Израиле настроены на бескомпромиссный вариант – уничтожение «Хезболлы», но вынуждены прислушиваться к США, но пока никакого перемирия не было, заявил НСН Цви Маген, заявил НСН бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
В Тегеране пригрозили, что диалог с США прекратится, если Израиль продолжит нападения на Ливан. Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что у него был разговор и с премьером Израиля Нетаньяху, и с ливанской «Хезболлой», и обе стороны согласились прекратить атаки. СМИ сообщают, что Трамп нецензурно обругал Нетаньяху за удары Израиля по Ливану. Цви Маген отметил, что никаких договоренностей о перемирии пока не было.
«Со стороны «Хезболлы» идет полномасштабное наступление на Израиль, это очень активный фронт. Вопрос только в том, как это прекратить, есть вариант боевых действий, а есть вариант перемирия. С ливанским руководством идет процесс переговоров. Вопрос остается в том, сможет ли тот же Трамп «уломать» «Хезболлу» в Ливане. Такая возможность есть, тогда перемирие, конечно, лучше, чем силовой метод. Договора пока нет, есть разговоры о договоре. Идет спор», - отметил он.
По его словам, в Израиле настроены на бескомпромиссный вариант – уничтожение «Хезболлы», но вынуждены прислушиваться к США.
«Нетаньяху не может лишиться поддержки Трампа, Израиль – это основная держава в регионе. Израиль может сам по себе решить вопрос, но выбирает договариваться с США. Иран хочет сохранить статус в регионе, против этого и идет война США и всех других игроков в регионе. Я думаю, что перемирие – это лишь временная история, потом все снова начнется. «Хезболла» - это союзник Ирана, Ливан готов решить эту проблему, так как это угроза, но они пока не могут. В Израиле поддерживается вариант полного уничтожения «Хезболлы», но приходится учитывать и мнение США», - добавил собеседник НСН.
Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева говорила НСН, что обмен ударами между Ираном и США продолжается, что не мешает сторонам обсуждать прекращение боевых действий в регионе, а переговоры по ядерной программе исламской республики ведутся параллельно.
