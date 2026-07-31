Председатель Российско‑Китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов в пресс-центре НСН остановился на трудностях с открытием расчётных счетов в КНР, влиянии санкционного давления на финансовую систему, а также на важности грамотного подхода к контрактам и выстраиванию торговых цепочек.