С какими трудностями сталкивается российский бизнес в Китае

Павел Кипарисов в пресс-центре НСН обозначил ключевые сложности, с которыми сталкиваются российские предприниматели при выходе на китайский рынок.

Председатель Российско‑Китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов в пресс-центре НСН остановился на трудностях с открытием расчётных счетов в КНР, влиянии санкционного давления на финансовую систему, а также на важности грамотного подхода к контрактам и выстраиванию торговых цепочек.

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«Зарегистрировать компанию несложно, но на текущем этапе ведения бизнеса возникает серьёзная сложность — открытие расчётного счёта. Это связано с тем, что финансовая система КНР находится под значительным санкционным давлением. Для граждан РФ открыть счёт можно, например, только в "ВТБ Шанхай". Все остальные китайские банки не предоставляют такую возможность. При этом существуют определённые инструменты, позволяющие открыть счёт в китайском банке для своей компании. Пожалуй, это самый важный вопрос, ведь торговля невозможна без платёжных операций. Надёжность партнёра — ключевой фактор, однако бывают ситуации, когда партнёр нарушает условия контракта по независящим от него причинам. Поэтому к составлению договора нужно подходить системно, а не полагаться на интуицию. Для тех, кто только начинает работать в Китае, сложность заключается в формировании самой бизнес‑схемы: где и как открыть компанию. Таким предпринимателям необходима консультация по торговым операциям и выстраиванию логистических и финансовых цепочек», — сказал собеседник НСН.

Ранее Кипарисов рассказал НСН о растущей интеграции российского и китайского бизнеса и важности живого взаимодействия между сторонами.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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