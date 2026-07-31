«Мы видим тенденцию со стороны российских регионов к интеграции в китайское экономическое пространство. Конечно, дистанционная форма взаимодействия имеет свои недостатки. Требуется личное присутствие, прямой контакт, участие, живое взаимодействие. С китайской стороны мы наблюдаем аналогичную ситуацию. Безвизовый режим — серьёзная мера, которая ещё сильнее стимулирует наше взаимное проникновение, развитие бизнес‑туризма и деловых поездок: предприниматели могут совмещать решение рабочих вопросов с другими задачами. На данном этапе мы фиксируем серьёзную интеграцию китайского бизнеса в Россию и российского — в Китай. Очевидно, что российский бизнес активно выходит на китайский рынок, наращивается инфраструктура в КНР. В прошлом году мы открыли представительства информационно‑делового центра правительства Санкт‑Петербурга в Пекине и Шанхае — бизнес уже получил определённые результаты от этой работы. В этом году, в мае, мы открыли представительство правительства Рязанской области в КНР», — сказал собеседник НСН.

В 2026 году исполняется 30 лет со дня начала стратегического партнёрства России и Китая — эта веха подчёркивает значимость двусторонних связей в международной и экономической повестке. КНР по‑прежнему входит в число важнейших торговых партнёров РФ. По данным за 2025 год, товарооборот между странами достиг почти 240 миллиардов долларов. При этом характер сотрудничества эволюционирует: наряду с традиционными сферами всё активнее развиваются высокотехнологичные и наукоёмкие направления — в том числе технологическая сфера, промышленное производство, логистические решения и инновационные проекты.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов в пресс-центре НСН провёл параллели с подходом Китая к развитию цифровой среды и привёл данные, иллюстрирующие растущее взаимодействие двух стран в цифровой сфере.

