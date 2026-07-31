Перечислены самые интересные сферы сотрудничества России и Китая
Павел Кипарисов в пресс-центре НСН рассказал о приоритетах китайской экономики и перспективных направлениях сотрудничества России и Китая.
Председатель Российско-Китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов в пресс-центре НСН обратил внимание на готовность КНР делиться технологиями и переносить производства, а также выделил инновационный опыт Китая в сфере беспилотной авиации и логистики.
«Китай развивается в рамках плановой экономики. На ближайшие пять лет определены приоритетные направления. Аналитики изучили эти приоритеты. Среди них — вопросы промышленной кооперации и машиностроения. Сейчас Китай активно рассматривает возможность делиться технологиями и переносить производства, в том числе в Россию. В Китае реализована первая в мире система низковысотной беспилотной авиационной логистики: ежедневно выполняются маршруты доставки реальных грузов, и этим занимается ряд компаний. Городская бытовая логистика уже выстроена и эффективно функционирует. Буквально в мае этого года мы сопровождали делегацию Минтранса РФ во время посещения соответствующих объектов. Насколько нам известно, в России также готовится запуск первого экспериментального региона, где планируется тестирование постоянного использования БПЛА. Ведётся разработка необходимой нормативной базы, и мы активно изучаем опыт КНР. Есть планы по созданию совместного комитета для проведения экспериментальных трансграничных полётов. Речь идёт о доставке грузов с помощью тяжёлых беспилотников — это действительно инновационное решение», — сказал собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов в пресс-центре НСН провёл параллели с подходом Китая к развитию цифровой среды и привёл данные, иллюстрирующие растущее взаимодействие двух стран в цифровой сфере.
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