В Госдуме рассказали о важности устного экзамена по истории

Он пояснил, что главная претензия, которую предъявляли к ЕГЭ, заключалась именно в том, что «задания проверяли только факты».

«А то, как человек понимает изученный материал и как умеет им пользоваться, оставалось за кадром. Именно этот перекос исправляют разными методами», — заключил парламентарий.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о планах к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

