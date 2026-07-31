В Госдуме рассказали о важности устного экзамена по истории
Проведение устного экзамена по истории позволит проверить у учащихся понимание данного предмета. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Он пояснил, что главная претензия, которую предъявляли к ЕГЭ, заключалась именно в том, что «задания проверяли только факты».
«А то, как человек понимает изученный материал и как умеет им пользоваться, оставалось за кадром. Именно этот перекос исправляют разными методами», — заключил парламентарий.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о планах к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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