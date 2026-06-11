ВС США нанесли дополнительные удары по целям в Иране. Заявлено поражение систем ПВО, радаров, систем связи, а также центров по управлению БПЛА. Президент США Дональд Трамп рассказал, что были выпущены 49 ракет Tomahawk. Взрывы в Иране прогремели недалеко от Тегерана, на острове Кешм, а также в районе Минаба и Бендер-Аббаса. По словам лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, Трамп обсуждал со своими помощниками возможность применения ядерного арсенала в Иране. Окружению удалось отговорить американского лидера от дальнейших рассуждений о ядерном оружии. Кроме того, 8 июня у берегов Омана разбился американский ударный вертолет AH-64 Apache. Трамп обвинил в инциденте Иран. Останин-Головня отметил, что Израиль пока не готов идти ни на какие соглашения.

«В арабском сегменте интернета рассматривают конспирологическую теорию о том, что вертолёт США мог сбить не Иран, а Израиль. Но основная версия, конечно, что Иран сам сбил вертолёт. Точно неизвестно, но, скорее всего, иранское ПВО сочло, что вертолёт Apache нарушает воздушное пространство либо угрожает чему‑то на территории Ирана. Основная проблема даже не в том, когда стороны смогут договориться, а в том, что договориться пытаются США и Иран, а Израиль, который надо рассматривать в качестве инициатора боевых действий, особо ни на какие соглашения идти не готов. Об этом свидетельствуют действия в Ливане. Для Ирана важно комплексное урегулирование проблем. Судя по заявлениям американской стороны, США стремятся к соглашению вокруг ядерной программы и определения будущего Ормузского пролива. Комплексного решения проблемы без вопросов по Газе и Ливану не последует, конфликт будет в той или иной форме продолжаться», — сказал собеседник НСН.