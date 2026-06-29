Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями

Китай и Белоруссия - железные друзья. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Ранее лидеры двух стран провели переговоры в Пекине, пишет RT.

Как отметил лидер Китая, отношения двух стран выдержали любые испытания международной турбулентности.

«И наша дружба только укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Также лидер КНР указал, что отношения Белоруссии и Китая переживают исторический пик, страны постоянно находятся в контакте в международных делах и развивают стратегическое партнерство.

