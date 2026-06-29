Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями
Китай и Белоруссия - железные друзья. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Ранее лидеры двух стран провели переговоры в Пекине, пишет RT.
Как отметил лидер Китая, отношения двух стран выдержали любые испытания международной турбулентности.
«И наша дружба только укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты», - подчеркнул Си Цзиньпин.
Также лидер КНР указал, что отношения Белоруссии и Китая переживают исторический пик, страны постоянно находятся в контакте в международных делах и развивают стратегическое партнерство.
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