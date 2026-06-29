В Забайкалье после ДТП с Lexus погибли два человека, семеро пострадали
Два человека погибли, семь пострадали после аварии с автомобилем Lexus RX 300 в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
По данным полиции края, ДТП произошло утром 29 июня на 2-м километре подъезда к селу Бада в Хилокском округе. Водитель авто, не справившись с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
Как сообщили в региональном Минздраве, всего в аварии пострадали девять человек. Двое - мужчины 20 лет и 21 года - скончались, пишет RT.
«Все остальные госпитализированы в Петровск-Забайкальскую ЦРБ. Один из них - 18-летний молодой человек - находится в тяжелом состоянии», – указано в сообщении.
Ведомство уточнило, что в числе пострадавших две 15-летние девочки и 17-летний молодой человек.
Ранее в ДТП на трассе в Астраханской области четыре человека погибли, двое пострадали.
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